Il “percorso benessere” travolge i pini al campo sportivo, è polemica 

Partono i lavori per il “percorso benessere” al campo sportivo e a Marrubiu è subito la polemica. Tutto è iniziato con la rimozione dei pini che ha scatenato proteste e malcontento: «Al campo sportivo hanno tagliato 8 pini, li vogliono sradicare tutti – commenta preoccupata una cittadina - La scusa è che danneggiano la pavimentazione e le pareti, ma gli alberi tagliati sono lontani dalle mura e non si vede nessun danno. Dobbiamo opporci, gli alberi sono un bene prezioso per tutti».

L’iniziativa

Il progetto, voluto dall’amministrazione precedente guidata da Andrea Santucciu e proposto dall'ex assessore allo Sport Antonio Urraci, aveva l’obiettivo di rinnovare il viale alberato e offrire ai residenti un percorso più lungo, sicuro e illuminato per le passeggiate. «Avevamo ottenuto un finanziamento regionale di circa 350.000 euro, la mia proposta iniziale non prevedeva la rimozione dei pini, anzi volevamo aggiungerne -sottolinea l’ex assessore - non è bello vedere che adesso stanno tagliando le piante magari anche dove non è necessario. Una zona sportiva come quella dovrebbe essere un polmone verde, più alberi vengono lasciati meglio è».

La replica

Il sindaco Luca Corrias ha spiegato che i pini interferivano con i lavori ma saranno sostituiti con alberi più adatti. «I pini vicini alle aree del cantiere presentavano radici che hanno creato problemi durante l’esecuzione dei lavori – spiega Corrias- e quindi potenzialmente dannose anche per la durata delle stesse opere. Così la direzione dei lavori ha ritenuto opportuno rimuoverle. Contestualmente si provvederà alla piantumazione di alberi di gelso». I lavori non finiscono qui. «Nel progetto sono previsti anche la realizzazione di un camminamento con finitura in calcestruzzo architettonico, la predisposizione di aree per la successiva posa di attrezzi fitness, la realizzazione dell’impianto di illuminazione infine la sistemazione dell’area recintata con il percorso ciclabile». Ora bisognerà capire se i chiarimenti dell'amministrazione riusciranno a placare le proteste dei cittadini preoccupati per la salvaguardia del verde nel territorio.

