Il pentimento dei ladri di libri: «Ho accettato le loro scuse» 

Il pentimento, le scuse e una stretta di mano. Si è chiusa così la vicenda del furto di libri dal book sharing gratuito, allestito dal titolare di Mamo Pizza di via del Pozzetto. «I due ragazzi», spiega Massimo Mameli, «dopo la denuncia sui social si sono fatti sentire, poi con uno ci siamo anche incontrati. Spero abbiano capito la lezione. La versione della donazione a una comunità per minori? Facciamo finta sia vera. Ora aspetto che mi portino qualche libro, per dimostrare le loro buone intenzioni».

Intanto Mameli è stato sommerso da richieste: «Ho centinaia di messaggi da parte di persone pronte a portarmi qualche libro. C’è chi lo ha già fatto. Insomma in pochi giorni gli scaffali saranno nuovamente pieni». Il titolare della pizzeria ribadisce: «Ho deciso di risolvere la questione in maniera pacifica. So che molti non saranno d’accordo, ma noi crediamo fermamente che questo spesso abbia una funzionalità maggiore di una denuncia e di tutto ciò che ne conseguirebbe». Poi il ringraziamento: «Ho ricevuto un’enorme solidarietà. Un grazie a tutti per il vostro affetto che avete dimostrato per le MamoLibrerie».

La vicenda era stata denunciata dallo stesso Mameli sui social. Il post ha avuto migliaia di condivisioni. I due, lunedì notte, hanno portato via circa trecento libri. Sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, si sono riconosciuti e alla fine, così sembra, pentiti per quanto fatto. (m. v.)

