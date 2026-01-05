Il pensionato scomparso torna a casa 

Sparito nel nulla. Come se fosse stato inghiottito dalle campagne del Mandrolisai, per poi riapparire come se niente fosse nella tarda serata di ieri. Franco Demelas domenica mattina ha messo in moto la sua auto, si è allontanato e da quel momento si sono perse le tracce. La denuncia qualche ora dopo, da subito una grandissima mobilitazione che si è conclusa ieri sera quando il pensionato è tornato a casa, a Samugheo, con le proprie gambe, un po’ provato e in stato confusionale.

La storia

Erano stati la moglie, il fratello e altri parenti a dare l’allarme domenica pomeriggio quando non l’avevano visto rientrare. Immediata la segnalazione ai carabinieri della stazione che hanno cercato di ricostruire gli ultimi movimenti dell’anziano che, per tanti anni ha lavorato fuori. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che domenica mattina nella casa di via San Basilio ci sia stata una discussione. Un po’ di tensione, poi Franco Demelas sarebbe uscito di casa senza prendere nemmeno il telefonino e, salito sulla sua Hyundai Kona grigia, si è allontanato dal paese.

L’allarme

Qualche ora dopo, non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi. Poi la denuncia di scomparsa e le ricerche iniziate già nella tarda serata di domenica. In campo vigili del fuoco e carabinieri ma anche tantissimi conoscenti e volontari che hanno battuto le campagne della zona per cercare almeno qualche traccia dell’auto di Demelas. Ieri le ricerche, coordinate dalla prefettura, sono proseguite con i gruppi cinofili dei vigili del fuoco, l’elicottero e persino i droni. Nella piazza del Municipio è stato allestito il punto di soccorso avanzato fino alle 21 circa, quando il pensionato è riapparso. A quel punto, l’uomo è stato visitato dal suo medico e sentito dai carabinieri, per comprendere le circostanze che lo hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia, che ha vissuto ore di apprensione.

Mobilitazione

Sui social per ore si sono moltiplicati gli appelli per ottenere informazioni utili alle forze dell’ordine. «Eravamo molto preoccupati, il ritorno a casa di Franco Demelas è una bella notizia, siamo felici che stia bene – ha detto il sindaco Basilio Patta – ringraziamo le forze dell’ordine e i volontari che si sono impegnati per le ricerche».

