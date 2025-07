Il pensionato ritorna dai suoi pazienti 

Sergio Serra era beatamente approdato in pensione dopo 42 anni di lavoro come medico. Originario di Talana, ma trapiantato a Tortolì, si è congedato il 30 ottobre scorso. Aveva mantenuto l’incarico fino al 31 dicembre, proprio per tamponare la carenza di colleghi. Un riposo meritato per chi, come lui, ha iniziato la professione ancora giovanissimo e, prima di approdare nel 1992 a Urzulei (nel 1999 l’apertura dell’ambulatorio a Talana), è stato ad Alà dei Sardi e a Esterzili. Fino a quando le sue due comunità non sono rimaste orfane (per un periodo) del medico e Serra non ha voluto lasciare soli i suoi ex pazienti, rispondendo alla chiamata di Sandro Rubiu, direttore del distretto di Tortolì. «Mi dispiaceva lasciare i miei ex pazienti senza assistenza», dichiara il medico di 71 anni.

Il sindaco

L’ambito territoriale Talana-Urzulei è stato affidato, in via provvisoria e per un massimo di dodici mesi (scadenza gennaio 2026) a Martina Pilloni, che sarà assente per alcune settimane per motivi personali. L’incarico provvisorio è sinonimo di insicurezza: «La situazione è preoccupante, medici non ce ne sono. La base dell’assistenza - dice il sindaco di Talana, Christian Loddo - è il medico di famiglia. Un tempo tra Talana e Urzulei ce n’erano due, ora uno solo con contratto a tempo. Siamo felici che a gennaio la dottoressa Pilloni abbia accettato l’incarico, ma ci rendiamo conto che manca un numero congruo di medici».

Prossima emergenza

All’orizzonte si stagliano criticità su Arzana. Il prossimo autunno, al compimento dei 72 anni, la dottoressa Franca Doa andrà in pensione. In attesa di una sua decisione su un eventuale prolungamento della carriera di un ulteriore anno, l’Asl fa i conti con un possibile buco nell’organico con Rubiu consapevole delle difficoltà a reperire un sostituto. Anche la politica fa la sua parte, con il sindaco Angelo Stochino che si porta avanti e offre ospitalità al potenziale successore della Doa. «Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modo chi decide di venire ad Arzana, offrendo agevolazioni. Ad esempio, offriremmo a costo zero un appartamento in cui soggiornare, corsi di equitazione e l’attività fisica nella palestra all’aperto dell’impianto di Sturrusè». Ma prima di tutto un medico va trovato. «Siamo preoccupati. Ma - sottolinea Stochino - è una criticità che ho sollevato nel 2021. Restare senza medico sarebbe un disservizio in più, oltre quelli dell’ospedale. Facciamo appello ad Asl e Regione affinché istituisca la figura di un responsabile amministrativo che si occupi di scartoffie, pratiche che disincentivano i giovani a questo lavoro».

