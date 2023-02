Il pensionato colpito con una tenaglia 

Fabrizio Congiu per uccidere Venerato Sardu avrebbe usato una grossa tenaglia. L’arnese è tra gli oggetti sequestrati dai carabinieri del Ris, entrati in azione venerdì notte nella casa al piano terra di via Ogliastra 21. Il corpo dell’uomo era in cucina. Con la testa fracassata. Ma nella stanza c'era anche un coltello. L’autopsia in programma oggi servirà per stabilire con certezza come il 75enne sia stato ucciso e a quando risalga la morte.

Oltre alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella facciata della palazzina, ma anche all’ingresso e all’interno della casa di Sardu (segno che l’anziano, ex radiotecnico, grande appassionato di dama e scacchi, era particolarmente preoccupato per la sua incolumità), elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dall’esame dei telefoni cellulari della vittima e dell’indagato.

Congiu, quando è stato fermato dai carabinieri, non aveva con sé denaro. Ma l’ipotesi della rapina, magari finita male, non viene ancora scartata del tutto dai carabinieri. Anche se l’incontro tra i due, venerdì sera, quasi certamente era legato agli affitti non pagati e allo sfratto che il mendicante aveva ricevuto pochi giorni prima. L’uomo, conosciuto da molti perché chiedeva l’elemosina in via Manno e in altre strade dello shopping, aveva anche un cagnolino ora preso in consegna da una sorella di Congiu. In passato il 52enne era finito in manette per rapina (aveva minacciato una giovane con un paio di forbici portandole via un telefono cellulare) e per furti. (m. v.)

