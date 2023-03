«Il penitenziario è una cattedrale nel deserto» 

«Il carcere di Bancali è una cattedrale nel deserto»: così la definisce Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ieri in visita nella casa circondariale sassarese. Una struttura, denuncia il sindacalista, affollata di detenuti al 41 bis, in regime di alta sicurezza come i terroristi di matrice islamica, o con problemi psichiatrici, ma senza direttore e comandante di reparto in pianta stabile. «Il carcere», denuncia Capece, «regge solamente grazie ai poliziotti in servizio che sono pure significativamente sotto organico». Un contesto al limite dove, oltretutto, «le relazioni sindacali sono all’anno zero e l’organizzazione del lavoro deve essere completamente rivista». Il segretario annuncia infine che chiederà un confronto sulle criticità di «Bancali, Badu ‘e Carros e della Sardegna tutta al capo dell’amministrazione penitenziaria Russo e al dirigente del personale Parisi perché la situazione è inaccettabile e intollerabile». (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA