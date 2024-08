Il pellegrino Zigheddu: «Al Monte Ortobene bisogna esserci per forza»  

Il 29 agosto è la data che ogni nuorese sente impressa. Da annotare con un cerchietto rosso sul calendario, da vivere con trasporto, passione e soprattutto fede. Il prossimo giovedì si rinnoverà l’appuntamento religioso della 124esima festa del Redentore. Il pellegrinaggio dal cuore di Nuoro, dalla Cattedrale di piazza Santa Maria della neve, avrà inizio come sempre alle 6.

Il veterano

«Anche stavolta sarà un corteo variegato, tutte le fasce d’età saranno rappresentate», confessa Francesco Calledda “Zigheddu”, 86enne aritzese con all’attivo almeno una quarantina di cammini verso l’Ortobene. «Stavolta non potrò esserci perché sono impegnato con il “Cammino di Bonaria”. Tuttavia, rimando solo di qualche giorno».

Fascino e fede

Francesco Calledda non ha alcuna intenzione di disertare il Monte dei nuoresi, quel pellegrinaggio che sente nel profondo. «Quest’anno lo farò in autonomia, da solo, entro la fine del mese o nei primi giorni di settembre», spiega. «Mi dispiace perdere la messa con il vescovo Antonello Mura, questo sì. Comunque, al Redentore bisogna esserci, per forza: è un’esperienza bella e importante. Basti pensare alla magia del percorso, che in genere si fa in compagnia di qualche centinaio di persone: non ti fa avvertire in alcun modo la fatica. Come detto, questa volta il 29 non potrò esserci, ma affronterò il cammino pochi giorni dopo. Cosa importante, non cambierò di una virgola il mio consueto tragitto. Sì, perché se la maggior parte dei pellegrini parte da Nuoro, dalla Cattedrale o dalla chiesa della Solitudine, io sono sempre partito dalla mia Aritzo». Zigheddu racconta: «Per me il pellegrinaggio del Redentore inizia la sera prima, quando mi metto in viaggio verso il capoluogo, nel cuore della notte. È qualcosa che non si può spiegare, lo sento tantissimo forse perché mi è stato trasmesso da mia nonna quando avevo appena dieci anni. Quindi, questi 80 chilometri non li trovo faticosi e li dedico sempre a chi soffre, ai più bisognosi».

Emozioni forti

«Il pellegrinaggio è la festa del Redentore». Parole di una chiarezza disarmante, pronunciate dall’ex priore della festa di San Francesco di Lula, Stefano Flamini. Come dire, la sfilata degli abiti tradizionali, la domenica, sarà pure una bella vetrina turistica per la città ma il nuorese autentico guardo l’evento da una prospettiva differente. La fede domina la scena. «Non è un cammino lunghissimo, stiamo parlando di pochi chilometri affrontati di giorno. Eppure, l’orgoglio barbaricino si percepisce parecchio, mentre ci si avvicina a quella grande statua del Redentore, con la sua mano tesa. Il Cristo è lì, ad attenderci e a proteggerci. «Per me che ho vissuto da piccolo il Monte, perché la mia famiglia aveva lì una casa, tutto questo ha un significato enorme. Poi, arrivare in cima e poter celebrare la messa incrementa l’emozione. È la degna chiusura di questo pellegrinaggio».

La speranza

«Abbiamo bisogno di piedi e di messaggeri che seguono il passo della storia senza aver paura di guardare avanti e senza aver paura di fermarsi per riflettere», ha detto due anni fa nella sua toccante omelia il vescovo di Nuoro, Antonello Mura. Sintesi perfetta di un pensiero condiviso. «Perché camminare con il Risorto, con il Redentore, questo comporta. Troppa gente, anche tra i credenti, ha oggi sguardi bassi, piedi fermi e cuore anaffettivo. Meglio gente sfiancata e sfinita, che gente fiacca e improduttiva. Meglio piedi che sanno camminare con gli altri, nella Chiesa e nella società, che esploratori solitari e individualisti. Proviamo a camminare sui passi del Redentore».

