Sinnai.
27 febbraio 2026 alle 00:42

Il pellegrinaggio di Bonaria  con la fiaccola dei 40 anni  

Sarà un pellegrinaggio straordinario con la fiaccola utilizzata in occasione del 30esimo pellegrinaggio da Sinnai a Bonaria di dieci anni fa. Un pellegrinaggio proposto questa volta dall’associazione “Il Segno” di Sinnai e dal “Cammino di Bonaria”. Quella luce unirà il nord al sud dell’Isola (“Ecce Sardinia Mater tua”), con gli atleti del Centro sportivo italiano e di tutti quelli che vorranno partecipare. I pellegrini accompagnati dalla fiaccola attraverso le tappe del “Cammino di Bonaria”.

Si partirà da Olbia per Berchiddeddu, Alà dei Sardi, Bitti, Onanì, Lula, Nuoro e Monte Ortobene, Orani, Sarule, Monte Gonare, Orotelli, Ottana, Sedilo. E, ancora, Ghilarza, Fordongianus, Mogorella, Usellus, Sini, Genuri, Setzu, Tuili, Barumini, Villanovafranca, Guasila, Samatzai, Ussana, Monserrato.

La notte del 24 aprile, gli atleti raggiungeranno il carcere minorile di Quartucciu per arrivare poi nella parrocchia di Santa Barbara, a Sinnai, per la messa (dopo la mezzanotte), che verrà celebrata da monsignor Giuseppe Baturi.

La fiaccola raggiungerà poi Bonaria attraverso il tradizionale pellegrinaggio da Sinnai al Santuario di Bonaria. Il comitato organizzatore, l’associazione “Il Segno”, presieduto da Pierangelo Soi, è a disposizione per informazioni ogni lunedì dalle 18,45 nella saletta sopra la sede della Caritas in piazza Santa Barbara, a Sinnai. (r.s.)

