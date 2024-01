Il pellegrinaggio del simulacro della Madonna di Lourdes 

La città si prepara a vivere due giorni intensi di fede e devozione. Arriverà oggi il simulacro della Madonna di Lourdes che lo scorso mese di settembre era stato consegnato all’Unitalsi per il pellegrinaggio in tutto il territorio nazionale. Alle 17 sarà accolto nella parrocchia di Santo Stefano e successivamente andrà nella basilica di Sant’Elena.

Si comincia quindi a Santo Stefano: alle 18 ci sarà la messa di accoglienza seguita dall’adorazione silenziosa e dalla preghiera personale. Alle 20 la processione con la fiaccolata per le vie Boito, Albinoni, Nenni, Bonaria, Piazza Azuni, Marconi e da qui fino alla basilica di Sant’Elena. All’arrivo è prevista la veglia di preghiera animata dai giovani e al termine la preghiera silenziosa fino a mezzanotte.

Domani a Sant’Elena si comincia alle 11 con la messa solenne per i malati e disabili con l’unzione degli infermi e l’atto di affidamento a Maria. Si prosegue poi con l’adorazione e la preghiera silenziosa e alle 15 la partenza per Senorbì. Un’occasione per i quartesi e son attesi tanti fedeli non solo dalle due parrocchie ma anche dalle altre chiese cittadine e dai centri vicini, che potranno raccogliersi in preghiera davanti alla Vergine. (g. da.)

