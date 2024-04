Il pellegrinaggio apre la novena per san Francesco 

Sarà la notte dei pellegrini a dare il via ai festeggiamenti in onore di San Francesco. È festa sentita, quella dei nuoresi, che dopo la benedizione, inizieranno il cammino notturno di fede e preghiera. L'incontro con i pellegrini sarà oggi alle 23 nella chiesa del Rosario, quartiere di Santu Predu, cuore pulsante della nuoresità autentica. Cammino notturno che si concluderà all’alba di domani, all’arrivo nel santuario ai piedi del Montalbo, dove monsignor Sebastiano Sanguinetti presiederà le sante messe a partire dalle 6 per tutta la giornata fino alle 17. Ad attenderli i priori Sebastiano Antonio Monne e Maria Assunta Falchi, partiti domenica.

La festa dal primo al 9 maggio sarà scandita da celebrazioni cui il vescovo Antonello Mura ha accostato temi di riflessione dedicati al povero di Assisi quali l’umiltà, la povertà, l’amore, la penitenza, la sofferenza. Le messe verranno celebrate ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 17.10. Il 5 maggio alle 11,15 “Sa missa de sos priores” e l’8 maggio, alle, 12 la supplica alla Madonna di Pompei, alle 18 l’arrivo dei nuovi priori Ivan Mariane e Maura Cavada, accompagnati dai cavalieri. Il 10 la partenza dal santuario e la festa de S’arvore.

RIPRODUZIONE RISERVATA