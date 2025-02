Il pedofilo della porta accanto 

L’Internazionale della pedopornografia ha una succursale gallurese, lo dicono le indagini di diverse procure della Penisola e della Distrettuale di Cagliari. E non si parla più di detenzione di materiale pedopornografico su smartphone o portatili, ma di “viaggi” virtuali in oltre cento siti, con pedofili che a livello planetario (Stati Uniti, Russia, Bahrein, Brasile e Paraguay) si scambiano foto e video di abusi su minori, anche in tenera età. Un mondo oscuro ma non lontanissimo, perché la Polizia Postale (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) e i Carabinieri sono arrivati a persone che vivono in piccoli centri del Nord Sardegna e, secondo i pm, fanno parte di community internazionali di pedofili. Il concetto di “pedofilo della porta accanto” per quanto banale, descrive bene il quadro.

Escalation

È una escalation di nuove contestazioni e denunce partite da alcune inchieste matrice, come l’operazione Viper della Procura di Venezia, iniziata nel 2024 (60 perquisizioni e 28 arresti) e approdata in Gallura con la seconda fase (Viper 2) che di fatto non è ancora conclusa. Mettendo insieme tutte le indagini in corso, si parla di una quindicina di persone segnalate e monitorate, che si aggiungono alle due arrestate (una nell’ambito della Viper 2 e l’altra dopo una indagine dei Carabinieri di Tempio). Sono stati sequestrati “archivi” con migliaia di foto anche a Olbia. Il fatto è che da una prima verifica con esito positivo, gli investigatori ricostruiscono la rete dei contatti dell’indagato e la platea delle persone denunciate si amplia.

Sotto copertura

La novità sono i dati e le informazioni che la Polizia Postale riesce a raccogliere grazie all’attività degli investigatori sotto copertura. Gli indagati galluresi (Olbia e altri centri in Alta Gallura e Monte Acuto) avrebbero “dialogato” senza saperlo con i poliziotti e le poliziotte della Postale. L’interesse degli investigatori non è solo per il materiale sequestrato, ma per le chat nelle piattaforme di messaggistica.

Identificare le vittime

L’inchiesta dei Carabinieri di Tempio ha portato i militari anche a Milano e Pescara. Il personale dell’Arma sta esaminando centinaia di file (dove compaiono anche donne che hanno rapporti con minori) per identificare le vittime.

