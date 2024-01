«Il pediatra? Una missione, non un lavoro» 

È arrivato a Sarroch il 21 gennaio del 1991, un po’ alla volta è diventato il pediatra anche dei bambini di Pula , Villa San Pietro e Domus de Maria . Nella sua lunga carriera, Rossano Asara, 70 anni, ha avuto circa 5mila piccoli pazienti, è stato punto di riferimento di due generazioni di genitori. Il 7 febbraio, Asara chiuderà le porte del suo ambulatorio per l’ultima volta: per lui è arrivato il momento di andare in pensione.

Come cambierà la sua vita dall’8 febbraio?

«Cercherò di vedere di più i miei figli, che vivono lontani dall’Isola, e viaggerò. Credo che continuerò la professione in privato, ma non smetterò di studiare e aggiornarmi per mettere a disposizione di tutti le mie competenze».

Cosa significa essere un pediatra?

«Occuparsi dei bambini vada oltre il semplice fatto di essere medico. Un pediatra deve avere la capacità di capire il linguaggio non verbale e, attraverso i pianti e i sorrisi, comprendere come stanno i suoi pazienti. Fare il pediatra comporta grandi sacrifici, ma dà tanto».

Quante telefonate al giorno dai genitori?

«Ne ricevo dalle 30 alle 60, ma in momenti particolari anche 80: i messaggi non li conto neppure. Io ho un solo numero di telefono, rispondo anche nei weekend. Decisi che non mi sarei mai negato a nessuno tanti anni fa, quando mi telefonarono la notte di Capodanno e la mia risposta salvò la vita a un bambino».

Diversi piccoli pazienti le devono la vita.

«Ricordo due bimbe con la meningite: erano compagne di banco, la prima si trovava già in ospedale, ma non avevano capito di cosa si trattasse. Visitai la seconda e per fortuna me ne accorsi subito: la mia diagnosi le salvò entrambe».

Il dolore per quelli che non ce l’hanno fatta.

«Alla morte di un bambino non ci si può abituare, si fatica ad accettarlo. Ho perso bambini a causa di tumori, malattie degenerative: tornare in ambulatorio dopo notizie simile è sempre duro».

Com’è cambiata la sanità pubblica in 30 anni?

«Dal punto di vista diagnostico e strumentale ci sono stati tanti progressi, ma da quello organizzativo è peggiorata: i medici sono malpagati e gli ospedali sono sotto organico».

Sono cambiati anche i genitori?

«Sì, oggi sono più spaventati e insicuri. Molti non hanno avuto fratelli minori e il primo figlio è un banco di prova per nulla semplice».

Per i paesi più piccoli trovare un medico di base è diventato impossibile.

«Sempre più spesso i giovani usciti dalle scuole di specializzazione preferiscono lavorare a gettone, guadagnando molto di più dei colleghi assunti. Con questo presupposto è difficile trovare qualcuno disposto a farsi carico di un ambulatorio con migliaia di pazienti, magari in centri lontani, ed essere pagato meno di un “medico in affitto”».

Di chi è la colpa?

«Le responsabilità sono esclusivamente della politica, che per decenni, con le sue ingerenze, ha portato la sanità pubblica all’odierno tracollo».

