Il Pecorino  sposa il Grana 

Da soli si vive, insieme si vince. Non è un modo di dire ma di fare, è la spinta che fa volare la produzione, in questo caso alimentare e in particolare casearia. Da ieri la Cao Formaggi, 800 soci, leader nella produzione di pecorini differenti per gusto e stagionatura, entra a far parte del gruppo Granterre spa, leader nazionale dei formaggi Parmigiano reggiano e Grana Padano, nata dall’aggregazione di due realtà storiche dell’agroalimentare: Grandi salumifici italiani (ora Salumifici Gran Terre) e Parmareggio Spa (ora Caseificio Gran Terre). Il Gruppo, a totale proprietà cooperativa, produce e commercializza alcune eccellenze dei salumi (Prosciutto di Parma. San Daniele. Speak, mortadella Bologna e altri) e dei formaggi (parmigiano reggiano, Grana Padano, Asiago ecc.), conta 17 stabilimenti in Italia,4 filiale estere, oltre 2.200 dipendenti ed esporta in 75 Paesi del mondo. Fattura oltre 1,6 miliardi di euro su una produzione di 550 mila tonnellate. Un colosso dell’agroalimentare all’interno del quale Cao Formaggi occupa nel pecorino romano una posizione importante.

«Questo accordo strategico che potrebbe estendersi anche ad ambiti non solo commerciali, precisa Gavino Nieddu direttore generale di Cao, crediamo possa costituire elemento base di supporto allo sviluppo. Siamo certi di offrire ai nostri soci più solide prospettive per il futuro». Enrico Mannu e Milo Pacchioni, presidente del Consorzio e del Gruppo Gran Terre, sottolineano «l’approdo al terzo pilastro dell’offerta: il Pecorino Romano dop. Il Gruppo Gran Terre grazie a Cao diviene finalmente quel campione nazionale della formaggeria oltre che della salumeria come meritano gli oltre 3 mila allevatori del nostro gruppo cooperativo».

Mercato estero

Il valore del settore caseario è stato sottolineato da Maurizio Moscatelli, direttore generale caseifici Gran terre: «Oggi grazie all’alleanza con Cao il Gruppo potrà beneficiare dei trend positivi di mercato e orientarsi verso investimenti significativi nei mercati quali Usa, Francia, Regno Unito e altri paesi in forte sviluppo». Delle opportunità di sviluppo nei mercati esteri ha parlato Renato Illotto, presidente della Cao: «Confidiamo di poter moltiplicare non solo la produzione ma anche l’allocazione ottimale del lavoro dei nostri soci». Per Claudio Atzori, presidente Legacoop Sardegna, «sentire i presidenti dei due gruppi che parlano di lavorare insieme è importante per lo sviluppo delle aziende».