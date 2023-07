Il pecorino Romano vola negli Stati Uniti 

Il pecorino Romano sbarca a New York e inaugura il progetto da tre milioni di euro per la promozione del più importante formaggio sardo nel mondo. Il consorzio di tutela è arrivato infatti Fancy Food di New York, la più grande fiera dell’agroalimentare al mondo nella sua versione estiva, dove il Pecorino Romano Dop è stato protagonista assoluto del made in Italy.

Boom

Prodotto di gran de successo negli Usa, il pecorino Romano nel 2022 ha registrato risultati record, prezzo medio di 12,384 dollari e boom di fatturato a +15,6%. Non a caso le eccellenze italiane, nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta hanno conquistato il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con 300 fra aziende espositrici e stand.

«Gli Stati Uniti sono per noi, da sempre, un mercato strategico su cui puntare con sempre maggior forza», dice il presidente del Consorzio di tutela Gianni Maoddi. «La nostra attività di promozione è infatti sempre presente e infatti la presenza qui al Fancy è inserita nel nuovo progetto di promozione, “PR on TOP”, con cui investiremo 3 milioni di euro».

A tavola

Il rappresentante del consorzio ne è certo: «Come già al Fancy invernale di Las Vegas, abbiamo avuto ottimi riscontri, c’è un forte interesse per il pecorino Romano non più solo come prodotto da destinare all’industria ma anche alla ristorazione, alla grande distribuzione, ai piatti pronti e composti».

La pandemia è da tempo alle spalle ed è quindi ora di ripartire in giro per il pianeta a far conoscere il meglio dell’agroalimentare sardo. «La ripresa delle fiere in tutto il mondo rappresentano un’occasione unica per consolidare sempre di più, insieme alle imprese che rappresentano l’eccellenza italiana, la centralità del modello agroalimentare italiano, in difesa del Made in Italy, creando opportunità di crescita e maggiore competitività e consolidando il prodotto in questo mercato. Azioni che - conclude il presidente Maoddi – sono realizzabili attraverso una stretta collaborazione fra istituzioni e i protagonisti della filiera».

