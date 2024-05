Il pecorino romano Dop star di Cibus 

Una vetrina straordinaria per promuovere il Pecorino Romano tra consumatori, buyer e importatori, per consolidarne il posizionamento nei Paesi dove è già da tempo un caposaldo dell’alimentazione e conquistare nuovi spazi in un mercato che ha ancora potenzialità sconfinate. Il Dop più conosciuto tra i prodotti della Sardegna – portabandiera il Consorzio di tutela con il suo stand e tanti dei produttori associati – è stato ancora una volta fra i prodotti più apprezzati e ricercati al Cibus di Parma, la fiera dell’agroalimentare made in Italy.

Il profumo del latte

Tra risotti e pizze alla pala, fra couscous e riso Venere, sono stati oltre duemila i piatti serviti dallo chef Matteo Barbarossa direttamente nello stand del Consorzio alle migliaia di visitatori che si sono alternati nei quattro giorni di fiera, oltre cento pinse sfornate e servite ancora calde, cento chili di formaggio grattugiato utilizzato e oltre sessanta chili di prodotto degustato in purezza, con un tocco di marmellata o miele. «Qui al Cibus», dice Gianni Maoddi, presidente Consorzio Pecorino Romano, «iniziamo il percorso del nuovo triennio del progetto Italia-Germania, cofinanziato dall’Unione Europea, con l’obiettivo di crescere ancora su questi mercati. Abbiamo spazi di crescita anche sul mercato degli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito e in Svizzera, e si sta programmando un intervento sul mercato canadese».

Un anno buono

Il 2023 è stato un anno molto favorevole per un prodotto che conta 12mila aziende produttrici e 25mila addetti e genera un valore annuo di circa 300 milioni di euro. La produzione (il 70% venduto all’estero) è stata pari a 360mila quintali, +12,2% rispetto al 2022, ma il dato più importante è stato quello relativo al prezzo: 14,05 euro, +16,5% rispetto al 2022. Dalla seconda metà del 2023 il prezzo si è stabilizzato al valore di 12,30 euro. Nel primo quadrimestre del 2024 le vendite sono cresciute di circa il 7%. Riccardo Pastore, direttore generale, illustra le iniziative: «Stiamo guardando a nuovi mercati; stiamo collaborando con altri consorzi per valorizzare reciprocamente i prodotti, per esempio ci interessa molto l’abbinamento con i vini, e stiamo valutando anche un progetto che riguarda la proposta del Pecorino Romano all’interno dei cocktail party. E poi il progetto della pinsa, lanciato a Los Angeles, e che porteremo anche a New York».

RIPRODUZIONE RISERVATA