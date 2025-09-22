Il pecorino Romano conquista l’Australia 

La parola d’ordine, mentre pesano i dazi di Trump, è cercare nuovi mercati e l’Australia sembra riservare grandi promesse. Il Pecorino Romano protagonista di primo piano al Fine Food Australia, la più importante manifestazione del settore agroalimentare dell’Oceania che si è tenuta al Convention Centre di Sydney. Tra degustazioni affollate, showcooking di alto livello e un fitto calendario di incontri con operatori internazionali, il Consorzio di tutela ha presentato il formaggio simbolo della tradizione casearia con uno stand dedicato accanto al Padiglione italiano, organizzato dall’ICE.

I dazi di Trump

«L’interesse che abbiamo registrato ci conferma che l’Australia rappresenta un mercato di grande prospettiva nell’ottica della diversificazione in un momento delicato come quello attuale sul mercato statunitense a causa dei dazi di Trump», dice il presidente Gianni Maoddi. «La nostra presenza rafforza l’immagine internazionale del Pecorino Romano e ci incoraggia a continuare a investire nella promozione all’estero».

Una piazza strategica

«La ricerca di nuovi mercati è oggi una priorità», spiega il direttore Riccardo Pastore. I dazi Usa hanno reso più complesso il nostro lavoro, ma allo stesso tempo ci spingono a guardare con maggiore decisione verso aree come l’Australia e più in generale l’Asia-Pacifico, dove il Pecorino Romano può crescere e consolidarsi». Con oltre 900 espositori da 40 Paesi e migliaia di visitatori professionali, Fine Food Australia si è confermata piattaforma di riferimento per il settore. Per il Pecorino Romano Dop, la tappa di Sydney segna un passo in avanti verso una presenza sempre più radicata sui mercati globali. E quello australiano si conferma sempre più strategico. Secondo i dati Ismea, l’Australia occupa il 14esimo posto al mondo per valore dell’import di formaggi stagionati e l’Italia è il secondo fornitore con l’11% delle quote. L’interesse dei consumatori è in rapida evoluzione e cresce costantemente la domanda di prodotti di qualità Dop e Igp. Le vendite al dettaglio aumentano dal 2016, mentre nelle gastronomie e nei ristoranti si rafforza la presenza del made in Italy. «Gli australiani stanno diventando consumatori sempre più sofisticati e attenti», sottolinea Maoddi, «e il Pecorino Romano, con le sue caratteristiche uniche, si inserisce in questa tendenza verso prodotti di alta gamma».

