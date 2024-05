Il Pecorino Romano al Cibus di Parma in cerca di nuovi mercati 

Il Pecorino Romano sbarca a Parma con grandi ambizioni. Il gioiello dell’export agroalimentare sardo sarà infatti fino a venerdì in vetrina a Cibus, una delle fiere di settore più importanti al mondo, giunta alla 22esima edizione.

I numeri della manifestazione sono impressionanti: con oltre 3.000 marchi presenti e 60mila visitatori attesi da tutto il mondo, la fiera ha raggiunto il tutto esaurito per la parte espositiva e si prepara ad accogliere più di 1.000 buyer internazionali provenienti dai principali mercati di interesse.

Ecco perché i vertici del Consorzio di tutela sono fiduciosi di poter allargare i propri orizzonti commerciali verso mercati fino a ora poco battuti. «Cibus è di sicuro la fiera per eccellenza del settore, e noi ci saremo come Consorzio ma anche con la presenza di diverse aziende associate», dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, che ha sede a Macomer (Nuoro), Gianni Maoddi. «Il nostro è, in tutte le fiere, uno degli stand in assoluto più visitati, ne siamo orgogliosi e accoglieremo i nostri ospiti con piatti succulenti a base di Pecorino Romano e tante informazioni su uno dei formaggi più antichi. Cibus sarà anche l’occasione per esplorare nuovi mercati e potenziare la presenza su quelli in cui siamo già presenti, per migliorare sempre di più la ricaduta economica sul comparto, sulla filiera e sull’intero territorio di produzione».

