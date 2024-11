Il pecorino Maimone è formaggio dell’anno 

Le eccellenze casearie barbaricine trionfano ancora una volta all’Italian Cheese Awards 2024, ad Ancona.

A svettare nella classifica dell’importante concorso è il caseificio “Erkìles” di Olzai che dopo il successo dello scorso anno, ora aggiunge un ulteriore tassello con la vittoria del pecorino “Maimone”, primo classificato nella categoria stagionati 24 mesi ma, soprattutto, formaggio dell’anno nella finale che ha visto in gara 34 eccellenze, che hanno superato una lunga gara con oltre 1400 partecipanti.Tra le altre realtà premiate, spiccano anche il “Casizolu, Brau Farm” di Antonello Brau da Orotelli, nella categoria dei freschi, a cui si aggiunge il premio al “Fiore sardo Dop” per Salvatore Bussu, allevatore di Ollolai con azienda nel Marghine, nei stagionati 24 mesi.

I riconoscimenti sbarcano anche oltre Tirreno, col premio “Donne del latte” assegnato al caseificio “Silvana Cugusi” di Montepulciano, in provincia di Siena. Grande la soddisfazione delle sorelle Silvana e Giovanna, originarie di Fonni e custodi di una lunga tradizione avviata dal padre Raffaele nel 1962, quando dalla Barbagia si trasferì in Toscana.

Per le due imprenditrici, il merito di aver trasformato il caseificio in un'impresa che oggi offre degustazioni, escursioni e soggiorni in azienda. A ciò si aggiunge anche il il premio speciale tra gli “Aromatizzati” col “Pecorino sotto foglia di noce”. Ulteriori titoli per il caseificio Garau di Mandas, e per l’allevatore Salvatore Demarcus (82) di Pattada col premio alla carriera dopo decenni di ininterrotta attività imprenditoriale e agricola.

