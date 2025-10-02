Il Pecorino cerca nuovi mercati in Germania 

L'obiettivo è chiaro: ampliare il ventaglio degli acquirenti stranieri per cogliere nuove opportunità e limitare i danni provocati dai dazi statunitensi. Per questo motivo il Consorzio del Pecorino Romano parteciperà ad Anuga 2025, la fiera leader mondiale del food & beverage in programma a Colonia fino all’8 ottobre.

Strategia

«La Germania è certamente un mercato strategico per il Pecorino Romano, assorbendo da sola circa il 28% del nostro export europeo. Ma Anuga non è solo il luogo giusto per rafforzare questa relazione, è anche una preziosa occasione per ampliare il posizionamento sui mercati stranieri, perché ci offre l’opportunità di dialogare con buyer e distributori di tutto il mondo», spiega Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano. «Ad Anuga, gli espositori incontrano interlocutori qualificati, decision maker e acquirenti del settore commerciale e industriale. L’altissima qualità dei contatti rende questa fiera una piattaforma concreta per trattative, accordi e nuove esportazioni. Il Pecorino Romano, grazie alla sua notorietà crescente e al riconoscimento della Dop, ha tutte le carte in regola per rafforzare la propria presenza nei mercati più strategici».

Opportunità

«Partecipare ad Anuga significa inserirsi in una community internazionale in cui qualità e innovazione sono la chiave per costruire relazioni durature. Per noi è anche un’occasione per ascoltare le nuove tendenze e adattare la nostra strategia, rafforzando la presenza del Pecorino Romano non solo nei canali retail e food service, ma anche tra i consumatori gourmet e attenti alle nuove abitudini alimentari», aggiunge Riccardo Pastore, direttore del Consorzio.

Il Consorzio sarà presente con uno spazio espositivo dedicato all’interno della collettiva italiana, organizzata da Ice-Agenzia, dove buyer e operatori internazionali potranno conoscere da vicino le caratteristiche e la versatilità del Pecorino Romano e le sfide future del settore agroalimentare.

RIPRODUZIONE RISERVATA