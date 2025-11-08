«Il peccato più grande? L’indifferenza»

Da trent’anni con la sua associazione Amici di Sardegna lotta per costruire un percorso per valorizzare la più importante necropoli del Mediterraneo e sottrarre allo stato di abbandono, «e all’indifferenza», dice, il colle che sovrasta viale Sant’Avendrace, dove nei decenni sono stati costruiti edifici anche sopra le tombe. «Dopo tanti anni la cosa più dolorosa è vedere l’indifferenza di chi dovrebbe prendere in mano la situazione e capire una volta per tutte che Tuvixeddu è un patrimonio storico-economico-culturale che, se valorizzato, ci invidiederebbe tutto il mondo. Da anni ci permettiamo di trascurare questa necropoli che dovrebbe invece essere patrimonio dell’Unesco». Invece Tuvixeddu, oltre al giardino che ogni giorno curano benissimo gli operai del Verde pubblico, poco ha. Il percorso tracciato all’interno del parco, per esempio, quello che termina con quella specie di baldacchino doveva servire (tra l’altro è rimasto per sette anni off limit perché mancavano i collaudi) a cagliaritani e turisti per poter vedere tramite un touch screen e una telecamera sotterranea la tomba del Guerriero o di Sid. Invece, la tecnologia non è nemmeno mai stata installata e oggi l’unica cosa che si vede e un telo di plastica e polistirolo, con attorno tappi di bottiglie di birra. Assurdo. «Tuvixeddu è un luogo senz’anima», dice Copparoni, «fa male vedere la necropoli in queste condizioni». ( ma. mad. )

