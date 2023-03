Il Pd: «Una nuova direzione generale per l’insularità» 

Una direzione generale nella Regione per realizzare tutti i procedimenti necessari all'attuazione del principio di insularità in Costituzione. È la richiesta di tutti i consiglieri regionali del Partito democratico al presidente Christian Solinas e alla Giunta contenuta in un ordine del giorno, primo firmatario Roberto Deriu.

«La modifica dell'articolo 119 della Costituzione ha segnato una svolta epocale per la Sardegna - spiega Deriu - il Parlamento ha riconosciuto le peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il Consiglio regionale ha già impegnato il presidente a istituire un organismo tecnico, composto da esperti di insularità, per l'attuazione dello stesso articolo della Costituzione, di supporto alla Giunta regionale e alla Commissione speciale».

L'istituzione dell'organismo tecnico è prevista nella risoluzione approvata dalla Commissione speciale nella seduta del 9 agosto 2022 e approvata poi dal Consiglio regionale il 12 ottobre scorso, con l'obiettivo di monitorare i progetti di legge sul tema, valutarne la conformità costituzionale, predisporre piani di interventi per il superamento del gap insulare e realizzare studi e ricerche sul tema.

«Per realizzare tutti questi impegni - precisa l'esponente dem - risulta indispensabile l'istituzione immediata di una direzione generale sull'insularità. Una cabina di regia che coordini e supporti le istituzioni della Regione nell'iter necessario alla realizzazione di tutti gli interventi previsti nell'importantissimo articolo 119 della Costituzione».

