Il Pd trasloca in via Istiritta: inaugurazione con tutti i vertici 

Il Pd provinciale avrà una nuova sede al posto di quella storica di via Trieste. Sarà in via Istiritta 5. L’inaugurazione è in programma il 6 ottobre, alle 17.30. Saranno presenti il segretario cittadino Giovanni Mossa e quello provinciale Giuseppe Ciccolini, Francesco Ruiu dei Giovani Democratici, il senatore Marco Meloni, Marilisa Marongiu, presidente provinciale, Giuseppe Meloni, presidente regionale, Maria Francesca Fantato, vice segretaria regionale, Caterina Brocca, vice segretaria provinciale, Gianfranco Ganau, presidente del Pd in Regione, e la consigliera comunale Natascia Demurtas. Conclusioni del segretario regionale Piero Comandini.

