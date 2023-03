«Il Pd sia una casa aperta a tutti»  

Ivan Puddu, 45 anni, di Baunei, è persona serena. Da una settimana è il nuovo segretario provinciale del Pd, nel fine settimana l’assemblea gli conferirà ufficialmente il mandato. Imprenditore, ex assessore comunale al Turismo, dice di non sentirsi un eletto sub iudice: «Io non sono stato informato e non sono a conoscenza di alcun contenzioso relativo alle votazioni». Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, candidato sconfitto, qualche giorni fa aveva preannunciato ricorso contro l’elezione di Puddu. «Non credo alle vittorie fatte di virgole e cavilli, per una lista Puddu Ivan e una Ivan Puddu. La lista era ovviamente una. I compagni hanno votato il candidato segretario Ivan Puddu scegliendolo con 470 voti contro 330. Tutto il resto non conta».

Mozione vincente

La mozione Schlein, di cui Puddu in Ogliastra è portabandiera, ha fatto il pieno di voti, vincendo nei paesi chiave come Lanusei e Tortolì. «C’è un fermento positivo nel partito, una grande attenzione. Ora superate le divisioni dobbiamo guardare avanti con spirito progressista e riformista».

In chiave regionale Meloni e Comandini hanno espresso in Ogliastra due delegati per parte, rispettivamente Roberta Puddu ed Enrico Piroddi, Federico Murino e Carla Manca.

Baunei ha una posizione dominante nel panorama politico Dem, con il consigliere regionale Salvatore Corrias e il segretario provinciale: «Una buona e stabile amministrazione è stata scuola politica per tanti ragazzi», riflette Puddu. Ma ciò che conta da qui a fine mese sono le elezioni nella vicina Tortolì. L’ultima volta il Pd non fu in grado di dare un contributo concreto. Una figuraccia non ripetibile. «Lavoriamo a un programma da condividere con il meglio della società civile. Filippo Cherchi sta costruendo un buon gruppo». Tortolì sarà un primo importante banco di prova per l’unità Dem.