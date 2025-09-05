Il Pd si prende mezza Nùgoro  

Il Pd ogliastrino si prende mezza direzione della Nugoro spa. Due dei quattro incarichi apicali della società in house della Provincia di Nuoro sono stati affidati a Sergio Lorrai e Giovannina Busia, esponenti Dem vicini a Salvatore Corrias, consigliere regionale del Partito democratico. Lorrai, 42 anni, sindaco di Gairo e già amministratore della Provincia dell’Ogliastra dal 2010 al 2013, e Busia (66), segretaria comunale attualmente in servizio a Cardedu, sono stati nominati consiglieri all’interno del Consiglio di amministrazione presieduto da Lorenzo Pau, ex sindaco di Siniscola in quota Pd e ora sostenitore del gruppo Uniti per Todde, e di cui fa parte l’amministratore delegato Antonello Basolu, candidato alle recenti Comunali di Nuoro con “Cambiamo Nuoro” (lista in orbita Fratelli d’Italia).

Gli incarichi

Le nomine, strettamente politiche, come si rileva dai documenti ufficiali pubblicati sul sito della Nugoro, che cura la manutenzione di strade e scuole delle Province di Nuoro e della neonata Ogliastra, risalgono ai giorni scorsi. Lorrai, ingegnere in forza ai Vigili del fuoco, era dato in una ristretta rosa di possibili candidati alla presidenza della Provincia, prima che il Pd facesse un accordo trasversale dando vita a una lista unitaria con il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni (Psd’Az), indicato come figura di candidato presidente. Non è certa la presenza di Lorrai fra i dieci aspiranti consiglieri provinciali: il primo cittadino di Gairo, in carica da ottobre 2020, potrebbe suggerire un suo delegato. Giovannina Busia, originaria di Fonni, è una delle segretarie comunali più esperte in Ogliastra avendo lavorato in quasi tutti gli enti del territorio. In passato ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale a Tortolì, cittadina in cui risiede da una vita.

La spartizione

Il Cda della Nugoro è stato dunque spartito a metà fra il Nuorese e l’Ogliastra, con due componenti a rappresentare ciascun territorio. Il peso specifico, anche per ragioni di estensione territoriale, pende notevolmente dalla parte del Nuorese con i ruoli di presidente e amministratore delegato. La piccola Ogliastra ha voce in capitolo con due esponenti vicini alla segreteria del Pd.

