«Il Pd riparte dai giovani» 

Alessandro Frongia, 19 anni, è il nuovo segretario cittadino del Pd a San Sperate, ma anche il più giovane in assoluto in Sardegna. Candidato alle scorse elezioni nella lista civica "San Sperate tradizione e futuro", pensa al domani.

Soddisfatto?

«Sono molto contento, è un punto di partenza. Vorrei che la sezione di via Verdi diventasse un luogo di tutti, di cultura. È stata una scelta unanime quella di puntare alla gioventù. L'età media è alta nel partito, con i giovani si può cambiare qualcosa».

Avanti i giovani come lei?

«Un cambio generazionale è necessario. Lo consiglio in tutta l'Isola. Bisogna formare la classe nuova, anche se i rappresentanti vecchi sono competenti».

Avrà seguito le primarie regionali.

«Ho visto molte facce nuove. La società cambia, facciamolo anche noi. Sono molto felice per Piero Comandini, è cambiamento, lo sostengo pur non appartenendo a nessuna corrente».

E a San Sperate cosa vorrebbe?

«La consulta giovanile è importantissima, ma ancora non si vede. Serve un posto per i giovani dove poter discutere. Dobbiamo sorpassare gli individualismi e pensare all'insieme, anche come partito».

A giugno era candidato con quella che ora è la minoranza. Quale rapporto con l'amministrazione?

«Se i progetti sono validi, a prescindere da chi li propone, li appoggeremo. Ma non faremo nessuno sconto al sindaco. Noi ci siamo. Vediamo cosa dicono loro».

Candidato alle prossime comunali? O più in alto?

«Se il gruppo vorrà ci sarò. Ma tra 5 anni mi starò laureando in giurisprudenza. In politica non c'è una strada segnata. Comunali e regionali sono lontane, ma vicine. Niente personalismi. La politica non è lavoro, sogno di diventare magistrato».

I suoi esempi?

«Tanti. Penso ad Amalia Schirru, che da deputata non ha lasciato San Sperate. Ma anche Stefania Spiga, consigliera e prima segretaria donna. Anche Enrico Collu, non per idee politiche, ma per approccio personale e uman o».

