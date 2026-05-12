Il Pd ricomincia da Mascia 

Il Pd ricomincia da zero. O almeno ci prova. Lunedì, alla chiusura dei termini nella sede di Tortolì è pervenuta un’unica candidatura alla carica di segretario provinciale dell’Ogliastra, quella di Francesco Mattia Mascia, 30 anni di Tortolì, figlio di Paola Murru, compianto presidente del Tribunale. La Commissione congressuale provinciale, guidata da Domenico Murgioni, preso atto della documentazione trasmessa e verificatane la regolarità e completezza, ha deliberato l’accoglimento della candidatura. Ora il candidato affronterà l’iter previsto dal percorso congressuale.

Le incognite riguardano le tensioni scaturite dalle elezioni per la segreteria del maggio 2024 e la battaglia legale portata avanti da Matteo Stochino contro l’elezione di Ivan Puddu che ha portato alla decisione del Tribunale di Lanusei del 27 agosto di sospendere cautelarmente l’efficacia del procedimento congressuale e di tutti gli atti successivi. Da allora il Pd è in un limbo in attesa della decisione nel merito, fissata per settembre. Nel frattempo sono arrivate le dimissioni di 34 componenti eletti l’assemblea su 60 e 6 componenti la commissione. Riprendere il discorso laddove lasciato in sospeso sarebbe impossibile. Motivo per cui la direzione regionale ha preso atto delle decisioni del Tribunale e dell’impossibilità del funzionamento degli organi del partito in Ogliastra e deciso di attivare un percorso congressuale straordinario per ricostruire gli organi territoriali. Azzerare tutto e ricominciare da capo quindi, con un importante sottotesto. Implicitamente si riconosce che Stochino avesse ragione parlando di gravi irregolarità. Tutto bene ma la faccenda non è destinata a finire così presto. Infatti proprio alla luce della delibera della direzione regionale, datata 10 marzo 2026 Stochino ha inviato a Cagliari una richiesta di diffida e riesame della deliberazione adottata affinché “si valuti ogni iniziativa utile a evitare un ulteriore contenzioso”. Stochino potrebbe quindi impugnare il provvedimento.

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