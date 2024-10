Il Pd: «Proposta da esaminare» Todde: «I legislatori siamo noi» 

La maggioranza non va d’accordo sulla Pratobello 24. Da una parte c’è la posizione della presidente della Regione Alessandra Todde: «È la proposta di chi mostra paure e la preoccupazione di difendere il proprio territorio». Ma, ribadisce, il compito di legiferare spetta ai legislatori che sono stati legittimamente eletti: «Noi ascolteremo ovviamente le preoccupazioni, ma le raccoglieremo all’interno della legge che stiamo proponendo (il ddl sulle aree idonee ndr.)».

Il dualismo

Poi c’è il centrosinistra, con il Pd in testa che analizza i fatti oggettivi: «Siamo impegnati nell’esame del ddl della Giunta sulle Aree idonee», spiega il presidente della commissione Industria Antonio Solinas, «nel momento in cui la segreteria della presidenza del Consiglio regionale certificherà la regolarità delle firme sulla Pratobello, abbiamo non solo il dovere ma anche l’obbligo di andare a esaminare la proposta di iniziativa popolare. Non possiamo certamente non tener conto di quanto successo nell’Isola in questi mesi. Noi siamo qui con la presunzione di rappresentare tutti i sardi, e chiuso il ddl Aree idonee, inizieremo a discutere della Pratobello 24».

Il vertice

Un nuovo dualismo Pd-M5S nel Campo largo? Di certo, ha chiarito Todde al termine del vertice di maggioranza di ieri sulle rinnovabili, comunque riferendosi al contesto nazionale, «il M5S non è un fratello minore ma un alleato a pari livello del Pd. E da qui bisogna ripartire con il confronto». Qui in Sardegna, «stiamo facendo una esperienza di governo che è molto buona, la mia maggioranza è coesa e unita».

Il dibattito

Se è vero, come ha detto Todde, che il Consiglio regionale e la governatrice sono stati legittimamente eletti, è altrettanto vero che su Pratobello 24 sono state raccolte ben oltre le firme necessarie per il suo incardinamento nell’istituzione Consiglio regionale. E sono pochissimi gli esponenti anche di maggioranza disposti a sottovalutare 210mila sottoscrizioni e i manifestanti che mercoledì hanno accompagnato il deposito delle firme. Maria Laura Orrù, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, dice che «la voce delle persone deve essere sempre ascoltata, a noi serve una legge chiara e inattaccabile per difendere il territorio e intraprendere il percorso di una transizione giusta ed equa». Francesco Agus dei Progressisti ricorda che «c’è un procedimento legislativo. Cosa prevede? Che la proposta corredata dalle firme sia presentata e segua un iter».

«No scorciatoie»

Iter che, si è sbilanciata ieri la governatrice dopo il vertice di maggioranza sulle rinnovabili, non può essere soggetto a scorciatoie. Niente ricorso alla procedura d’urgenza per l’ingresso in Aula, dunque. «Devono essere verificate le firme. Il presidente Comandini ha detto che la proposta seguirà un iter ordinario. Come deve essere. Inoltre si deve soprattutto confrontare con una legge già esistente che viene sviluppata in questo momento, che è quella della Giunta e del Consiglio, e che va nella stessa direzione».

L’assessore

Il ddl Aree idonee, appunto, oggetto ieri della riunione del Campo largo durante la quale la Giunta ha illustrato il maxi emendamento presentato entro la scadenza dei termini. Si tratta, ha chiarito l’assessore all’Industria Emanuele Cani, di un correttivo che prevede tre modifiche di fondo. Per quanto riguarda la distanza dai siti tutelati, «nella prima versione erano stati fissati due chilometri, che nel correttivo diventano sette». È stato anche rivisto «l’aspetto delle fideiussioni a tutela dei luoghi dove gli impianti saranno realizzati, infine è stato affinato in termini più precisi il concetto dell’intesa per dare la possibilità alle comunità locali di proporre progetti che d’accordo con la Regione potranno essere realizzati».

