Il Pd prepara le Europee: «Governo fragile, rischiamo l’austerità» 

Nei tavoli tematici si discute del programma Pd per le europee: tutti in cerchio con le cuffie, così chi parla viene ascoltato solo da chi vuole e non disturba gli altri. Mentre a Castel Sant’Angelo FdI fa festa da partito di governo, agli Studios di via Tiburtina il Pd di Elly Schlein prova a far partire i motori della sfida alle Europee, con 800 persone a dibattere su riforme, diritti, sostenibilità, innovazione. «Ci sono forze in cui il capo decide - spiega Schlein - Noi costruiamo insieme un progetto per migliorare la vita delle persone». Poi l’attacco: «Mi sembra che il governo sia molto fragile. Vorrei che facesse un bagno nel Paese reale, invece la loro comfort zone è la propaganda». E sul ruolo in Europa: «Il governo si muove male, perché è stato del tutto assente nel negoziato sul patto di stabilità, rischiando di farci tornare alla rigida austerità».

È vero che la due giorni Dem è convocata sui temi, ma nei corridoi il dibattito vira sui nomi. Di chi sarà nelle liste per ora non si parla, ma ci sono già voci su chi sarà candidato a guidare le istituzioni Ue. Il Pse punta sul commissario Ue al lavoro, il lussemburghese Nicolas Schmit, fra i relatori del forum, ma circola anche il nome di Draghi e tra i Dem c’è chi frena e chi lo sponsorizza.

Schlein ha già chiarito che per quel ruolo il Pd sosterrà un candidato del Pse, ma i supporter di Draghi si fanno sentire: «Credo che le sue decisioni abbiano dato un impulso fondamentale in passaggi decisivi per l’Ue - dice il leader della corrente riformista, Lorenzo Guerini - E credo lo possa fare anche in futuro». E la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno: «Dovremmo essere capaci di andare oltre la nostra famiglia, perché servirà una grande alleanza degli europeisti».

