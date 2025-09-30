Il Pd mastica amaro ma il Campo largo non è in discussione 

Il giorno dopo la sconfitta nelle Marche, nel Pd non scatta l’abituale tiro al bersaglio contro la segreteria dopo un voto andato male. C’è attesa, a una settimana dal voto in Calabria che però potrebbe assestare il secondo colpo alla coalizione, e a due settimane da quello in Toscana, che il centrosinistra aspetta per segnare il primo punto della tornata. Nelle Marche il centrodestra ha confermato Francesco Acquaroli come governatore, con un distacco di 8 punti dal candidato di centrosinistra Matteo Ricci. Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein, ridimensiona il ko: «Le Marche hanno 1,2 milioni di abitanti. Ma da qui a novembre saranno chiamati al voto regioni con 18 milioni di abitanti. Il conto su come ha tenuto il campo largo va fatto alla fine di questo ciclo». Ma andrà fatto anche dentro il Pd. «Se qualcuno chiederà di fare un punto politico lo faremo - ha spiegato il capogruppo al Senato Francesco Boccia - Siamo l’unico partito democratico che fa congressi. Ma nelle prossime settimane tutto il gruppo dirigente del Pd sarà impegnato in campagna elettorale per le altre regionali». La coalizione resta la via. «Se vogliamo costruire un governo di alternativa - ha spiegato Taruffi - l’unità delle forze di centrosinistra su una visione di univoca non è in discussione». E il ko non compromette il progetto neanche per gil alleati: né per il M5S né per i centristi. «Chi mette in discussione il campo largo dopo le Marche evidentemente non vedeva l’ora di litigare - ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi - Ma mi pare che non lo stia facendo nessuno». La critica è piuttosto alla campagna elettorale: «La sconfitta è stata molto netta - aggiunge Renzi - ma non darei colpe. Però, se fossi stato negli organizzatori della campagna, avrei insistito più sulla sanità, sul costo della vita e sull’economia e un po’ meno sulla Palestina. Con tutto il rispetto per la Flotilla, si votava su Senigallia».

