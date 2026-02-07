VaiOnline
Tortolì.
08 febbraio 2026 alle 00:10

Il Pd lancia la campagna del “no” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il gruppo Pd di Tortolì discute del referendum sulla giustizia e lancia un appello alla cittadinanza: partecipare al voto ed esprimere un chiaro e deciso No. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra gli iscritti dem. Al centro del dibattito vi è stata l’analisi dei quesiti referendari, delle loro finalità e delle possibili «conseguenze» sul sistema democratico del Paese.

Dalla discussione è emersa una posizione critica rispetto ai contenuti del referendum, che interviene su temi considerati centrali come l’assetto della magistratura, le garanzie di indipendenza del potere giudiziario e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo il gruppo, i quesiti «non rappresentano una reale riforma strutturale della giustizia, ma rischiano piuttosto di semplificare problemi complessi attraverso soluzioni parziali e di natura ideologica».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 