Il Pd lancia la campagna del “no” 

Il gruppo Pd di Tortolì discute del referendum sulla giustizia e lancia un appello alla cittadinanza: partecipare al voto ed esprimere un chiaro e deciso No. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra gli iscritti dem. Al centro del dibattito vi è stata l’analisi dei quesiti referendari, delle loro finalità e delle possibili «conseguenze» sul sistema democratico del Paese.

Dalla discussione è emersa una posizione critica rispetto ai contenuti del referendum, che interviene su temi considerati centrali come l’assetto della magistratura, le garanzie di indipendenza del potere giudiziario e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo il gruppo, i quesiti «non rappresentano una reale riforma strutturale della giustizia, ma rischiano piuttosto di semplificare problemi complessi attraverso soluzioni parziali e di natura ideologica».