Il Pd fa quadrato attorno a Pili 

Il Pd fa quadrato attorno a Franco Pili, l’alleato di estrazione civica che ambisce alla carica di sindaco. «Con la sua lista e il segretario Filippo Cherchi c’è tutto il Pd ogliastrino, ma soprattutto il gruppo del Partito democratico di Tortolì nella sua massima espressione». Lo assicura Ivan Puddu, 45 anni, leader provinciale dei Dem. La civica “Cambiamo insieme”, guidata dall’ingegnere di 61 anni, è una civica espressione Pd e di persone provenienti dalla società civile. «Un progetto chiaro per la città capoluogo. Lo abbiamo dichiarato a febbraio che il Pd avrebbe scelto un campo dove unità, trasparenza e una proposta chiara per la città ci avrebbe visti protagonisti di una nuova stagione.

Dibattito aperto

«Il nostro patto con gli elettori - afferma Puddu - è una svolta netta con il passato. Oggi Tortolì ha bisogno di nuove visioni, dove le proposte e le idee saranno in funzione dell’interesse generale e non della politica che guarda al bisogno dell’interesse del singolo. La lotta alle povertà è il nostro obiettivo più importante. Migliorare la vita delle persone con un’azione che potenzi le infrastrutture, che lavori insieme con e per le imprese, dall’industria al turismo, che metta in campo l’idea di una “città circolare” per l’interesse dei cittadini, è parte qualificante del nostro progetto per Tortolì». Gli avversari, almeno quelli ufficiali, sono Marcello Ladu, espressione del centrodestra allargato a Psi e Azione, e Lara Depau, alla guida di una civica. «Leggiamo di liste del centrodestra, o di ex amministratori, dove l’interesse dei partiti, soprattutto di chi oggi è espressione di questa pessima Giunta regionale, si prepara a rappresentare un film già visto. Dove il governo della città è utile a un mero calcolo di potere e non a migliorare la vita dei cittadini di Tortolì». Cristian Pinna (30), ex componente della segreteria Dem, non ha condiviso la scelta di Pili, passando con Lara Depau. «L’assemblea del Pd di Tortolì ha deciso all’unanimità di intraprendere la strada di una civica con la coalizione di Franco Pili. Trattandosi di una scelta non condivisa ho preso la decisione di dare la mia disponibilità a un’altra lista civica. Il mio supporto al Pd di Tortolì dopo le Comunali continuerà, ma sono pronto ad accettare qualsiasi decisione il mio partito vorrà prendere. Da questo momento in poi mi concentrerò solo a lavorare per il futuro di Tortolì».

Il vortice

Il gruppo in orbita Massimo Cannas avrebbe la lista pronta. Con o senza Vito Cofano candidato a sindaco. Nell’eventualità che le parti non trovassero l’accordo il nucleo Cannas dovrebbe calare un nome alternativo (Emanuela Laconca e Michela Iesu in pole?). Nella lista di centrodestra non dovrebbe correre Gigi Serra (Sardegna 20Venti), mentre il candidato in quota Psi è Maurizio Lorrai. In quota Forza Italia potrebbe essere Elena Melis la candidata nella lista di Marcello Ladu. In bilico sarebbe invece la candidatura di Pierpaolo Virdis, uno dei tre nomi espressi da Fratelli d’Italia.