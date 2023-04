Il Pd davanti al giudice per le elezioni contese  

Aveva invocato l’intervento di un decisore esterno, per lavare quei panni che il Pd non è riuscito a fare in casa. Messo a tacere dalla commissione nazionale, che pur non entrando nel merito ha bocciato il suo ricorso (avrebbe dovuto rivolgersi agli organi regionali), Matteo Stochino, 42 anni di Ilbono, si era già comunque affidato al giudice del Tribunale di Lanusei per cercare chiarezza. Ieri l’udienza di fronte al giudice Giada Rutili. Rosaria Maria Usai, legale di Stochino, ha illustrato il ricorso. Stefano Monni, l'avvocato a cui si è affidato il Pd Ogliastra, guidato dal segretario Ivan Puddu, ha ripercorso l’iter procedurale per evidenziarne la regolarità. Il giudice si è riservato la decisione sulla sospensiva chiesta da Stochino.

Quella di ieri è l’ultima puntata di saga politico legale cominciata all’indomani del voto per la segreteria, quando Stochino non aveva riconosciuto la vittoria dell'avversario sostenendo come il voto fosse stato viziato da numerose irregolarità, sia nella presentazione della liste che nella composizione della commissione elettorale. (si. l.)

