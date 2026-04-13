Il Pd civico si chiama “Patto democratico” 

I colori sono quelli del Pd, gli ideali e i valori pure. Ma stavolta il percorso sarà civico, senza il simbolo ufficiale del partito. I Dem ufficializzano il sostegno alla candidatura di Graziano Milia per la riconferma in Municipio, e in un incontro organizzato ieri nella sede di via Eligio Porcu - in attesa della squadra completa di candidati - hanno svelato il simbolo usato per la lista che farà parte della coalizione civica guidata dal sindaco uscente: “Patto democratico per Quartu Sant’Elena”.

Una presentazione ufficiale con tutti i livelli del partito presenti. «In questo simbolo abbiamo cercato di esprimere la nostra volontà di aprirci alla società civile, all’associazionismo, ai cittadini che pur riconoscendosi negli ideali del Pd e del centrosinistra non sono tesserati al partito», le parole del segretario provinciale Dem, Efisio De Muru. La rinuncia al simbolo non è stata una decisione facile per il Pd, «ma credo che l’unitarietà del gruppo dirigente di Quartu e il sostegno del livello provinciale e regionale abbia rafforzato questa scelta», aggiunge De Muru.

«Il percorso che la città ha compiuto in questi anni, di ripartenza dopo un decennio catastrofico, deve proseguire con il nostro contributo», aggiunge il senatore Meloni. «Le proposte e le idee portate in Consiglio dal Pd saranno parte di una discussione che porterà al programma elettorale e alla, speriamo, futura amministrazione guidata sempre da Milia, che si candida ancora per la nostra città e che ringraziamo per quanto potrà fare». Presente anche la consigliera regionale del Pd Camilla Soru, e lo stesso sindaco uscente, Graziano Milia, che ha ringraziato «i Democratici per questo atto di generosità».

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