Il Pd cittadino dopo l’esito  delle primarie  

L’esito delle primarie per l’elezione del segretario regionale e l’attuale situazione politica isolana sono i temi al centro della direzione cittadina del Partito democratico di Quartu svolta lunedì scorso in via Catalani. Presenti all’incontro i nuovi segretari regionale e provinciale dem, Piero Comandini e Jacopo Fiori, e il senatore del Pd Marco Meloni.

«La nuova segretaria nazionale ha riacceso la passione e la speranza, quattromila tesserati in poche ore sono un dato di incoraggiamento per la ripresa del partito», è il commento della segretaria cittadina Giuseppina Demurtas. Tra i punti trattati anche la necessità di riorganizzare il partito e riallacciare il Pd al resto del centrosinistra, e la ricostruzione dei circoli. Con l’appello della direzione cittadina rivolto al neo segretario regionale dem: «è necessario scrivere programmi compiuti e organici per costruire coalizioni certe e durature». (f. l.)

