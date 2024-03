Il Pd cerca un nome che sappia guidare un campo larghissimo 

Un candidato sindaco con le caratteristiche di “federatore”. Lo sta cercando il Pd in vista delle imminenti amministrative di giugno. Un nome aggregante, che metta d’accordo il campo larghissimo a cui aspirano i dem. Si è discusso anche di questo durante l’ultima direzione cittadina del partito democratico. C’erano il presidente dell’assemblea, Mimmo Pirisi, il componente della segreteria regionale, Massimo Pintus e Enrico Daga, il nuovo segretario cittadino che, nel suo intervento, ha voluto sottolineare la responsabilità che il Pd dovrà assumere, insieme alle altre forze politiche della coalizione, in vista delle prossime elezioni comunali, «partendo dalla riproposizione della vincente coalizione uscita vincitrice alla recente competizione regionale».

L’invito è rivolto a tutte le forze politiche di area moderata e alle civiche che desiderano unirsi alla nascente alleanza cittadina, condividendo «un manifesto etico e un programma di forte volontà di cambiamento». Costruito il Campo largo, si penserà ai nomi. «Sappiamo che alcune forze politiche soffrono la contraddizione di aver sostenuto la maggioranza uscente, hanno la ferma volontà di cambiare radicalmente direzione», svela Daga: «Per questo, da molti mesi, ci siamo messi al lavoro per creare un manifesto politico e un programma di governo che ribaltino completamente i cattivi costumi e le modalità decisionali che la città ha subito in questi lunghi anni». Il candidato, o la candidata prescelta «per storia personale, caratteristiche e credibilità», avrà il compito di far aderire al progetto forze politiche e elettori.

