Il Pd attacca Toti: «Si deve dimettere» 

Genova. Il Pd della Liguria torna alla carica e chiede che «Toti si dimetta subito. Basta disastri». Per il segretario Davide Natale, «bisogna andare al voto», visto il maremoto dell'inchiesta che ha portato il governatore agli arresti per corruzione. Il Consiglio regionale è convocato per martedì 14.

Le opposizioni non possono sfiduciare Toti perché è sospeso ma in Aula chiederanno spiegazioni su quanto emerso finora. Inclusi i due consiglieri del centrodestra indagati, così come i presunti acquisti di voti per vincere le Regionali del 2020. Ma soprattutto, ha annunciato il Pd, se non arriveranno prima le dimissioni di Toti, «chiederemo alla Giunta e al sostituto pro tempore di Toti, il leghista Alessandro Piana, di dimettersi loro».

Per Toti ha parlato il suo avvocato, Stefano Savi, che sulle eventuali dimissioni ha detto: «Ci sta pensando ma è una decisione che dovrà prendere confrontandosi con la maggioranza». La quale fa quadrato intorno al presidente della Regione e per ora va avanti così, con Piana alla guida e le deleghe di Toti sospeso da dividere tra gli assessori.

«Se accelerare su un provvedimento necessario può diventare ipotesi di reato solo perché una volta ho incrociato l'imprenditore – ha detto il viceministro Edoardo Rixi a un evento a La Spezia -, allora reintroduciamo il finanziamento pubblico ai partiti e aboliamo l’attuale legge».

