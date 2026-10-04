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Guspini.
05 ottobre 2026 alle 01:22

Il Pd attacca Pala: «Accetti le critiche» 

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A Guspini sale la tensione tra i gruppi progressisti dopo il resoconto dei cento giorni di mandato dell’amministrazione Alleanza per la sinistra guspinese guidata da Marco Pala.

La segreteria cittadina del Pd propone la propria lettura, commentando anche le iniziative dell’ultimo consiglio comunale, dall’estinzione anticipata dei mutui alla chiusura del plesso scolastico Colle Zeppara. Il segretario Andrea Moreal rivendica il ruolo dell’opposizione: «Il Pd e i rappresentanti di Centrosinistra per Guspini continueranno a esercitare con impegno e responsabilità il ruolo, vigilando sull’operato della nuova amministrazione», sostenendo ciò che riterranno utile e criticando ciò che non condividono. «Chi bolla la critica come opposizione pregiudiziale», aggiunge, «non riconosce il pluralismo. La democrazia non richiede uniformità di pensiero né si misura dall’assenza di dissenso, ma dalla capacità di accettarlo».

Poi i conti: «Con grande stupore l’estinzione di mutui sarebbe funzionale al risanamento finanziario dell’ente. Ero convinto che l’ultimo bilancio fosse stato certificato». Sul Parco della Memoria, Moreal nota che l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali era già stata decisa: sul plesso l’opposizione riconosce la legittimità della scelta, ma ne contesta le motivazioni. Intanto il sindaco Pala affida ai social una riflessione sugli attacchi ricevuti e i paragoni con Berlusconi e Salvini: «Sono giovanissimo in questo mondo, decisamente inesperto, ma non è la prima volta che salgo sul palco. A testa bassa lavoro per il mio paese perché mi interessano i fatti».

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