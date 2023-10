Il Pd apre la nuova sede e pensa al voto 

Il Pd inaugura la nuova sede provinciale a Istiritta con un convegno dal titolo “Per una stagione democratica in Sardegna”. Il trasloco dai locali storici di via Trieste è occasione per un dibattito con i vertici regionali. Dopo Francesco Ruiu, segretario dei Giovani, sono intervenuti in tanti, in testa il leader provinciale Giuseppe Ciccolini e quello cittadino Giovanni Mossa. «Questa sede è priva di barriere architettoniche perché come partito abbia l’idea di metterci tutti sullo stesso piano», dice Marilisa Marongiu. Il senatore Marco Meloni aggiunge: «Vogliamo che questo luogo sia innovativo. Dobbiamo fare in modo che tra il partito e la comunità ci sia una reciprocità costante».

«Sfrutteremo questa sede per essere più convincenti del centrodestra, pensando anche a una possibilità di coalizione variegata per le elezioni regionali», dice il presidente regionale Giuseppe Meloni. Sulla stessa linea Maria Francesca Fantato e Caterina Brocca: «Tramite questo luogo dobbiamo essere riconosciuti e riconoscibili. Qui ci incontreremo e aggregheremo per combattere le ingiustizie sociali». «Questa sala diventa luogo di confronto per parlare con i cittadini di sanità, istruzione, sicurezza stradale, asili, economia», dice Natascia Demurtas.

