Il Pd apre il tesseramento annuale e parte da 500 iscritti 

Il Pd ha aperto il tesseramento annuale con oltre cinquecento iscritti. «Il Partito è presente in tutto il territorio provinciale. Nelle prossime settimane si costituiranno due nuovi circoli territoriali e verranno inaugurate le sedi provinciali della Federazione a Tortolì e Lanusei». Ad annunciarlo è Ivan Puddu, segretario della Federazione Ogliastra, con un background da amministratore in Provincia e assessore comunale.

Da Perdasdefogu a Urzulei, sono diversi gli amministratori, sindaci, assessori e consiglieri che aderiscono al Partito democratico. «A dimostrazione che gli enti locali - dice il leader Dem - sono parte attiva del progetto politico del territorio. Inoltre, il gruppo degli amministratori annovera tra le sue fila l’amministratrice unica della Provincia, Marzia Mameli, e il consigliere regionale Salvatore Corrias».

Il Pd si riunirà venerdì a Lanusei con la propria direzione provinciale e la segreteria per confrontarsi e presentare il programma 2025 per le attività da svolgere sul territorio. «Siamo un Partito che guarda alle nuove generazioni e vicino alla popolazione che invecchia», conclude Puddu. L’agenda politica in Ogliastra è fitta. A cominciare dalle elezioni amministrative a Cardedu.