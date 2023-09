Il Pd affila le armi: il commissario farebbe meglio di Conoci» 

Il Pd riparte dalla sconfitta di quattro anni e mezzo fa, quando presentandosi alle urne diviso, incassò una sonora batosta. Ora il partito, con il nuovo segretario cittadino Enrico Daga, si dice pronto a catalizzare intorno a sé «tutte le forze politiche e organizzate che vogliono interrompere questo processo di stasi che sta rallentando la città, per aprire una nuova stagione».

Ieri mattina nel quartiere generale di via Mazzini, dunque, dove ieri mattina stampa con il neo segretario Daga, il deputato Silvio Lai e il capogruppo in consiglio comunale Mimmo Pirisi. «Siamo nella fase dell’ascolto e della raccolta dati, – fa sapere Daga – vogliamo arrivare all’appuntamento elettorale forti di un programma condiviso». Il parlamentare Silvio Lai strizza l’occhio al Movimento Cinque Stelle, «un alleato naturale, ho ottimi rapporti con i vertici territoriali – spiega – anche se a livello locale, come a Sassari, il ruolo va chiarito». Ci sono già state interlocuzioni con i grillini algheresi. Mimmo Pirisi, capogruppo dem in Consiglio comunale, sottolinea la grande unità di tutta l’opposizione e svela che persino «alcune forze di maggioranza, legate al centrodestra, stanno guardando con interesse al nostro progetto politico». Poi le critiche all’attuale giunta Conoci. «Un commissario avrebbe potuto fare di più e meglio, - affonda Pirisi - nessuna grande emergenza è stata risolta». Il deputato Silvio Lai ha voluto fare i complimenti al gruppo dirigente del Pd di Alghero che in chiave elettorale lavora per una coalizione larga, con le forze civiche. Il segretario cittadino Enrico Daga è fiducioso. «Ci faremo trovare pronti, – assicura – il partito saprà mettersi all’ascolto».

