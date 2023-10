Il Pd accelera: «Subito il candidato» 

E niente, il nome di Alessandra Todde ancora non spunta fuori, non ufficialmente almeno. Ma la sua investitura si avvicina: ieri la direzione regionale del Pd ha approvato un documento (53 favorevoli, 4 contrari) che affida al segretario Piero Comandini e al presidente Giuseppe Meloni un mandato per trovare, insieme agli alleati, il miglior nome possibile per la candidatura alla presidenza della Regione. E in tempi molto stretti: la prima versione del testo ipotizzava «entro la settimana in corso», poi trasformato in un più realistico «nel più breve tempo possibile». Ma insomma, questione di giorni.

E tutto porta a pensare che alla fine la prescelta sarà proprio Todde. Anche perché, pur riconoscendo che nel Pd esistono figure con «qualità politiche, prestigio, competenza, e rilevante consenso» che ne farebbero dei buoni candidati, il documento raccomanda di «considerare il raggiungimento del più ampio consenso possibile e della coesione della coalizione come prioritario rispetto alla espressione identitaria del candidato presidente». In altri termini: è più importante salvare l’alleanza “larga”, anche a costo di rinunciare a una candidatura targata Pd.

Quanto al metodo di scelta, si conferma la preferenza per il confronto con gli alleati, non attraverso le primarie o simili (nonostante la petizione online promossa, tra gli altri, dall’ex governatore Francesco Pigliaru e alcuni assessori della sua Giunta).

La discussione

Il dibattito è durato più di quattro ore, con 28 interventi, anche se con toni non eccessivamente drammatici. Si sa che tra i dem sardi molti sono pronti a sostenere l’ipotesi Todde, anche per valorizzare l’apporto dei pentastellati al cosiddetto campo largo, ma c’è chi storce il naso, in particolare per il rifiuto delle primarie e la rinuncia a proporre un nome del Pd. Questa scelta è stata contestata per esempio da Romina Mura, una dei quattro voti contrari.

Ma il risultato finale mostra che la linea di Comandini è passata senza problemi. «Il rapporto col M5S – ha detto il segretario – è ora anche più strategico alla luce dello strappo della maggioranza nazionale sulle riforme. Ma non c’è stata nessuna imposizione romana, la scelta la stiamo facendo qui in Sardegna». Quanto alle forze politiche e alle figure (come Renato Soru) che stanno ipotizzando percorsi diversi, e reclamano le primarie, «già dai prossimi giorni cercheremo di recuperare tutti per costruire e consolidare l’unità della coalizione», ha assicurato Comandini, raccogliendo in questo modo anche le sollecitazioni arrivate dall’ex segretario Silvio Lai.

Attorno a Soru sono emerse nuovamente alcune frizioni “familiari”, con la figlia Camilla che, pur dicendosi col cuore vicina al padre, ha confermato di privilegiare lo spirito unitario del campo largo con il M5S. Mentre Dolores Lai, moglie dell’ex governatore, ha fatto notare che ora quasi tutte le forze presenti nella coalizione vorrebbero le primarie. Ma questa strada era già stata esclusa dal partito, e la riunione di ieri non ha riaperto il discorso: «Non ci sono le condizioni, non è patrimonio comune del tavolo politico», ha ricordato il consigliere regionale Roberto Deriu.

Su Facebook, tra l’altro, proprio per contestare la richiesta di primarie, ieri mattina l’ex assessore regionale del Pd Massimo Dadea (considerato favorevole a Todde) aveva avanzato un dubbio: «E se tutto questo stesse accadendo perché la protagonista è una donna?»

I Progressisti

Dall’esterno del Pd, interviene nella discussione anche Luciano Uras, nume tutelare del partito dei Progressisti che ha di recente rimesso in pista Massimo Zedda in vista delle Comunali di Cagliari. «Abbiamo avanzato molte proposte nella direzione dell’unità, ma riscontriamo rigidità incomprensibili», dice l’ex senatore, ricordando come il suo partito avesse proposto di valutare al tavolo anche le candidature di Soru e Graziano Milia e, in ultima analisi, di organizzare delle “quasi primarie” tra loro due e Alessandra Todde.

Il punto, per Uras, non è tanto il nome che verrà scelto, «ma il metodo: per tenere unita la coalizione è fondamentale individuare il candidato o la candidata alla presidenza garantendo la partecipazione dei cittadini». È giusto preservare l’intesa col M5S, «ma sarebbe assurdo, per non rompere con loro, rischiare invece di rompere con un pezzo del nostro mondo, che non gradisce soluzioni piovute dall’alto». La stessa candidatura Todde, conclude Uras, se nata da una consultazione preventiva degli elettori sarebbe sicuramente più forte.

RIPRODUZIONE RISERVATA