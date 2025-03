Il Pd a Ventotene. Conte: non basta 

Nel corteo infilato dentro le vie strette di Ventotene una o due bandiere della pace spiccano fra le tante dell’Europa. Il centrosinistra si è ritrovato in un pellegrinaggio alla tomba di Altiero Spinelli: «Quando viene dileggiato - ha detto il capodelegazione Pd in Ue, Nicola Zingaretti - è bene e giusto che si dica: noi siamo qui perché non dimentichiamo quello che hai fatto per la libertà di tutti». C’era una nutrita delegazione del Pd, che ha promosso l’iniziativa col segretario laziale Daniele Leodori e il deputato Roberto Morassut. C’erano esponenti di Sinistra italiana per Avs, di Più Europa e di Iv. Non c’erano M5S e Azione. Come ha detto il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, «siamo venuti in quest’isola oggi, ci venivamo ieri, ci verremo domani. Non cederò al tentativo di strumentalizzarla per vicende politiche». «Non basta appellarsi a Ventotene - gli replica a distanza il presidente del M5S Giuseppe Conte - bisogna combattere sul terreno, concretamente». E fa infuriare la deputata Pd Marianna Madia: «Quello che non basta è fare come fa Conte, ovvero dire pace senza dire come». Azione ha preso di mira la segretaria Pd Elly Schlein: «C’è un modo non retorico, ma autentico e sincero, di rendere omaggio ad Altiero Spinelli - ha detto la deputata Daniela Ruffino - approvare il piano ReArm Eu». Dall’Isola di Ventotene, però, non c’era troppa voglia di alzare i toni. Anzi, Zingaretti ha insistito sull’alleanza: «Conte ha detto che i Cinque Stelle vogliono stare nella partita con la loro identità. È giusto. L’importante è che tutti lavoriamo per tentare di costruire una proposta unitaria. Se ognuno facesse i propri compiti, raccogliesse il proprio consenso, per poi colpire uniti, sarebbe positivo». E Ventotene innesca anche uno scatto di Romano Prodi. A una giornalista che gli citava i passi del Manifesto criticati dalla premier, il professore replica seccato: «Era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti... Ma il senso della storia ce l’ha lei o no?». Toni «sgarbati», dice la Lega, «la sinistra fa la guerra alle domande». E il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami: «Povera sinistra e povero Prodi. Stanno davvero messi male».

