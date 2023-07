«Il paziente sta meglio, non si segnalano altre situazioni sospette» 

«Il paziente sta meglio». La buona notizia è resa ufficiale da Goffredo Angioni, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari nel quale da martedì è ricoverato il settantunenne di Arbus colpito dal colera. «Senza entrare nei dettagli della cartella clinica, posso dire che il signore soffre di altre patologie alle quali era possibile attribuire i sintomi che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane», racconta il primario. Anche per questo il colera in principio non è stato preso in considerazione. «Posso dire che questa persona per quanto ci riguarda sta meglio, restano i problemi legati ad altre patologie che non dipendono dal vibrione», continua Angioni che rassicura anche sui rischi di contagio. «Non sono a conoscenza dei risultati dei test eseguiti sulla moglie ma posso dire che non ci sono altri casi sospetti, nessuno che abbia lamentato sintomi riconducibili a questa malattia».

Il ricovero

Benché sia ancora presto per ipotizzare una data per le dimissioni, la guarigione per il settantunenne sembra vicina, il miglior epilogo al termine di un mese durante il quale l’uomo – cardiopatico – ha accusato disturbi gastrointestinali. Dopo settimane di analisi e terapie risultate inefficaci, si è fatto strada il sospetto che la causa fosse da ricercare nel vibrione del colera. Da qui il trasferimento all’ospedale di Cagliari che ospita il centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento della malattie infettive, dove sono stati eseguiti i test al microscopio che hanno rivelato la presenza del batterio. Già martedì sera i medici hanno così potuto iniziare le cure necessarie e alle quali il settantunenne ha risposto bene fin da subito.

Immediatamente sono state attivate anche le procedure previste dal protocollo sanitario per ridurre il rischio di contagio: la moglie dell’uomo, unica convivente nella casa di famiglia ad Arbus, è stata sottoposta agli esami benché non abbia mai manifestato alcun sintomo.

L’indagine

Determinante per risalire all’origine del contagio anche il racconto dei due coniugi: nessun viaggio in Paesi a rischio e uno stile di vita molto riservato. «Solitamente il colera si può contrarre nel corso di viaggi in alcuni Paesi dell’Asia, come l’India, dove la malattia è endemica. Da noi, invece, i principali sospettati sono i frutti di mare, se consumati senza la dovuta cottura. Ma, come detto, gli accertamenti sono in corso ed è ancora presto per trarre conclusioni», conclude Goffredo Angioni. ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA