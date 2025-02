Il paziente prenota nelle blblioteche 

È ripreso ufficialmente ieri il servizio bibliotecario della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai, con la riapertura di 12 sportelli zonali, dopo la gara d’appalto dello scorso gennaio, vinta dalla società Ali di Cagliari.Per la Coop, già ultimo gestore del servizio, è previsto un affido di un anno per oltre 400mila euro con possibilità di rinnovo, dopo un bando attuato dalla Comunità montana del Nuorese, divenuta stazione appaltante, in soccorso dell’ente sorgonese in carenza d’organico. Sono in fase di perfezionamento gli orari delle biblioteche (variabili di paese in paese), partendo dal martedì al sabato, fra la soddisfazione degli amministratori locali: «I Comuni riconquistano un tassello essenziale, grazie all’instancabile lavoro svolto dagli uffici del nostro ente, superando le difficoltà grazie alla Comunità Montana nuorese - commenta Paolo Fontana, assessore alla Cultura della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai e sindaco di Aritzo, per poi aggiungere: «Le biblioteche saranno luogo di cultura, incontro e promozione di vari eventi che uniranno intere generazioni. Ma anche centro di importanti servizi sanitari, con la ripresa delle prenotazioni per visite ed esami e visite mediche».A confermarlo Pierandrea Costa, del Gruppo Ali: «Non solo siamo soddisfatti per il servizio che riparte, con gli 11 dipendenti perfettamente reintegrati, ma anche per il riavvio delle prenotazioni negli sportelli territoriali. Il tutto, grazie alla convenzione che lega la nostra società al sistema sanitario regionale. In questo modo abbatteremo le distanze, sostenendo il diritto alla salute e, ovviamente, promuovendo buona cultura in un territorio che ci sta a cuore». (g. i. o.)

