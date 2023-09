«Il patto di Dublino è preistoria» 

Le regole di Dublino «sono preistoria, anzi ricordano il pleistocene». Sergio Mattarella conferma come le norme del Trattato del 2003 siano politicamente archiviate perché anacronistiche. Il regolamento prevede che ad occuparsi di un migrante sia il paese di primo approdo ed è chiaro come questa ratio non abbia più senso, non solo per l'Italia.

Il presidente in Sicilia

Il presidente della Repubblica ne ha parlato a Piazza Armerina, alla fine della visita di due giorni in Sicilia con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. «Il tema migratorio è un fenomeno globale. Abbiamo incontrato - ha detto Mattarella - alcune esperienze per accogliere i migranti che hanno attraversato sofferenze indicibili, ma anche per integrarli incentivando programmi nei paesi d'origine, dove resterebbero volentieri se non fossero spinti da fame, guerra, persecuzione e terrorismi». Il capo dello Stato ha parlato dei ritardi in Europa e in Italia, con politiche che si limitano al contenimento e alla repressione delle migrazioni. «Sono stato sempre attento a non superare i limiti o i confini. Il nostro compito di presidenti è un altro, essere un riferimento, comprendere le esigenze ed eventualmente suggerire». Insomma, le scelte politiche appartengono al Governo. Ma sembra evidente, a pochi giorni del varo di un nuovo decreto migranti da parte dell’esecutivo Meloni, che per Mattarella serva ben di più: soprattutto «una visione del futuro coraggiosa che superi provvedimenti tampone, superficiali e approssimativi». Certamente servono «soluzioni europee», infatti il piano in dieci punti della Commissione europea è giudicato «interessante» sia da Mattarella sia da Steinmeier. Il presidente conferma che c'è la necessità di «frenare gli approdi». Se quindi Dublino è ormai «fuori dalla realtà», l'Ue deve aprirsi al compromesso: «Occorre invece uno sforzo comune, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio, in modo da affrontarlo con nuove formule».

Premier al Palazzo di Vetro

La difesa delle nazioni, delle identità, della patria, l'uso della ragione e non della forza per affrontare «insieme» le sfide di un'epoca «complessa, tornando allo spirito dell'Onu delle origini». È l'appello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo primo discorso al Palazzo di Vetro a New York. «Non solo per la guerra di aggressione all'Ucraina, per cui l'Italia ha scelto da che parte stare», ma soprattutto per governare le migrazioni, un tema che coinvolge tutti e su cui l'Onu non può «voltarsi dall'altra parte». Nella notte la premier ha lasciato New York per rientrare in Italia, dove la aspetta non solo i dossier migranti, ma anche la Manovra. Due i Cdm la prossima settimana per occuparsi di economia (bollette, benzina, Nadef) e di arrivi illegali, con un ennesimo decreto migranti. Bisogna agire insieme contro «la nuova schiavitù», ha scandito nei suoi 14 minuti all'assemblea generale Onu, contro queste nuove «mafie» delle organizzazioni illegali che promettono l'Europa con «brochure come fossero agenzie di viaggio» e non dicono che «quei viaggi troppo spesso conducono alla morte» nel Mediterraneo. La premier non ha parlato, invece, al Consiglio di sicurezza, che vorrebbe riformare per renderlo «più equo ed efficace». Era impegnata, spiega Palazzo Chigi, in incontri bilaterali quasi tutti concentrati sull'Africa. Poi l'incontro con il segretario Antonio Guterres, cui chiede un maggior coinvolgimento delle Nazioni Unite sui migranti, come farà davanti all'Assemblea generale. L'Onu deve «rifiutare le ipocrisie» che nel tempo hanno «fatto arricchire a dismisura i trafficanti». E combatterli con ogni mezzo per fermare l'emergenza, da un lato. Mentre dall'altro vanno affrontate «le cause alla base della migrazione per garantire il diritto a non dover emigrare». Bisogna «cooperare» con le nazioni più povere, che subiscono più di tutti il conflitto contro Kiev e il «ricatto del grano», fermo restando che va perseguita la via della pace.

