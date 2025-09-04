Il patto dei 26 sulla sicurezza dell’Ucraina 

Bruxelles. I Volenterosi sembrano aver trovato la quadra. Dal vertice di Parigi spunta un numero, sconosciuto sinora: 26. Ovvero il numero di Paesi disposti a partecipare alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, anche con l’invio di truppe. È stato lo stesso Emmanuel Macron, ospite del summit, a rivelare i dettagli. Con una precisazione. Ognuno sceglierà la sue modalità di contributo, rispettando quindi le diverse sensibilità di ogni capitale. Perché, ad esempio, Roma Berlino e Varsavia escludono gli scarponi sul terreno (la Germania in realtà è più possibilista ma aspetta di capire cosa faranno gli Usa). Già. Washington, assicura il presidente francese, ci sarà. Ma come e dove, ancora, non si sa.

Passo avanti

Volodymyr Zelensky incassa dunque qualcosa di ben più che “teorico” (era la sua lamentela). «Abbiamo concordato che ci sarà una presenza di truppe. Non sono ancora pronto a rivelare il numero esatto, anche se, a dire il vero, lo stiamo già condividendo tra noi. E la presenza è diversa, sia in cielo, in mare e sulla terraferma», ha detto. Ecco, la precisa menzione dei vari domini - benché fosse ampiamente trapelata negli ultimi mesi - è l’altra novità del vertice. «Ognuno farà le sue scelte, alcuni inviando soldati, altri mettendo a disposizione le loro basi Nato o rigenerando le forze ucraine: non voglio dare dettagli ma tutti e tre i Paesi sono contributori importanti a queste garanzie», ha precisato Macron parlando proprio di Italia, Germania e Polonia. Giorgia Meloni - che si è collegata da remoto - al termine della riunione ha detto di aver «nuovamente illustrato la proposta di un meccanismo difensivo collettivo ispirato all’articolo 5» della Nato e nel ribadire «l’indisponibilità» a inviare truppe la presidente del Consiglio ha però «confermato l’apertura a sostenere un eventuale cessate il fuoco» con iniziative «di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini».

Le resistenze

L’enfasi è su aria, mare e terra. «L’Ucraina ha proposto un formato per la protezione dei nostri cieli che gli Stati Uniti dovranno valutare», ha sottolineato Zelensky parlando della conversazione che i Volenterosi hanno avuto dopo la loro riunione con Trump. Tutti concordano poi che se Vladimir Putin si sottrarrà al negoziato servirà «aumentare la pressione» con le sanzioni, per spingerlo a più miti consigli. Trump, sul punto, si sarebbe scagliato contro l’Europa perché acquista ancora «petrolio russo». In realtà solo Ungheria e Slovacchia - le leadership più MAGA dell’Ue, ospiti di Xi Jinping al ritrovo dei cospiratori anti-Usa - lo comprano ancora. Lo slovacco Fico, parlando con Putin, ha assicurato che si opporrà al piano della Commissione di vietare le importazioni di metano russo dal 2028. «Putin e Zelensky non sono ancora pronti ma qualcosa accadrà, ce la faremo», aveva dichiarato Trump alla vigilia del vertice.

RIPRODUZIONE RISERVATA