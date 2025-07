Il patto d’acciaio tra Mina e Pisacane 

Quando Yerry Mina è arrivato a Ponte di Legno, martedì sera dopo cena, la maggior parte dei compagni era in stanza, qualcuno già dormiva. Per tutti la sorpresa è stata ieri mattina, dunque, nella sala colazioni del Blu Hotel Acquaseria, tra sorrisi, battute, strette di mano, pacche sulle spalle. Quindi il trasferimento a Temù per il primo allenamento e l’abbraccio con Pisacane all’ingresso in campo, immortalato dai fotografi e dagli occhi strabuzzati dei tifosi presenti in tribuna. Anche perché, quell’abbraccio è sembrato quasi un patto d’acciaio con la nuova guida del Cagliari che aveva spesso incrociato ad Asseminello nell’ultimo anno e mezzo, chiaramente, senza, però, mai approfondire la conoscenza. Hanno iniziato a farlo entrambi in Alta Val Camonica lanciando così, di fatto, la sfida al campionato della svolta. Il terzo in rossoblù per il difensore colombiano, il primo in Serie A da tecnico per il napoletano, particolarmente elettrico.

Leader a 360 gradi

In effetti, con l’arrivo in ritiro di Mina cambia molto. Anzi, cambia tutto. L’esperto difensore sudamericano (aveva ottenuto un supplemento di vacanza di qualche giorno) è un leader carismatico e tecnico allo stesso tempo con un’esperienza internazionale invidiabile. Aveva la possibilità di calcare palcoscenici più prestigiosi, ha scelto comunque di restare nell’Isola rinnovando il contratto addirittura sino al 2028.

La gestione fisica

«Ciao “panitas”, sono qui. Forza Cagliari». Il messaggio ai tifosi in un video poi diffuso dal club rossoblù attraverso i propri profili social e, manco a dirlo, subito virale. Mina lo ha registrato sul prato verde del campo comunale di Temù prima di entrare in palestra per rompere il ghiaccio dopo il lungo digiuno estivo. Da buon professionista non si è mai fermato. In vacanza ha dedicato una-due orette al giorno all’attività fisica anche per gestire gli acciacchi che lo hanno condizionato nel corso della stagione, deve comunque ripartire da zero. La sua gestione è stata una delle sfide vinte da Davide Nicola e delle quali l’ex tecnico va più orgoglioso. E sarà una delle più importanti tra quelle che attendono la coppia Pisacane-Angelozzi, come ha tenuto a precisare lo stesso presidente Giulini nella recente conferenza stampa a Palazzo Tirso che ha segnato il confine tra la vecchia e la nuova stagione.

Passepartout

Il peso carismatico di Mina è stato lampante contro il Venezia, nella gara decisiva per la salvezza. Tra l’altro, era stato recuperato in extremis (forzando) vista la situazione che si era venuta a creare in classifica alla vigilia della penultima giornata dopo le sconfitte con Udinese e Como (e complici gli altri risultati). Un ruolo chiave, dunque. Nello spogliatoio ma soprattutto in campo. Il colombiano è il punto di riferimento per la difesa e una sorta di passepartout nel passaggio da quattro a tre. Con o senza Mina, insomma, è tutto un altro Cagliari. E con il colombiano in ritiro la grande sfida può finalmente cominciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA