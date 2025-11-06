Il patrimonio etnografico sardo a Nuoro 

Il grande patrimonio etnografico sardo è protagonista oggi a Nuoro della seconda giornata della Fiera regionale del libro dell’Aes ospite dello spazio Man di corso Garibaldi 82 . Il programma inizia alle 10.50 con “Anche la quercia di Maraùtzos morì durante la guerra” di Renato Podda, che dialoga con Annamaria Baldussi (Aipsa editore): saggio storico politico sui generis in cui l’analisi degli avvenimenti compresi fra le guerre d’indipendenza e la fine del secondo conflitto mondiale, fa da sfondo al racconto ambientato a Tonara.

Incontri

Segue la presentazione del volume “Guido Colucci. Alla ricerca delle vestiture tradizionali sarde” (Carlo Delfino) a cura dello storico dell’arte Mario Matteo Tola che illustra la collezione di abiti raffigurati dall’artista napoletano. Chiude la mattinata la collana “Sa paraula e sos libros” (Carlo Delfino) di Raimondo Calvisi, a cura di Diego Casu e Natalino Piras, con Franca Carboni, che descrive il mondo delle accabatòras e delle fattucchiere, di matriarche e prefiche, di pastori e tzeracos comune a molti paesi dell’interno della Sardegna. Nel pomeriggio Leo Fancello parla del suo “Cuiles” (Edes) con Luciano Piras e Alberto Pinna, in cui le antiche dimore dei pastori sono il rifugio di un’intera civiltà pastorale che continua a riverberare forza, poesia e autenticità. Elena Giangiulio e Angelino Mereu dialogano quindi su “Le maschere barbaricine di Raffaello Marchi” (Nardini), studioso nuorese di tradizioni popolari che scrisse questo saggio per la rivista Il Ponte di Piero Calamandrei nel 1951. Spazio alla cronaca con “Da un’isola all’altra. Il destino infranto di Emanuela” (Aipsa) con l’autore Sergio Ugas che dialoga con Baldussi sul tragico destino di Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, morta nell’attentato di via D’Amelio che uccise il giudice Paolo Borsellino. L’editrice Ilisso presenta poi “I protagonisti della natura” Sette volumi dedicati agli animali simbolo della Sardegna con la partecipazione del curatore Domenico Ruiu. Luciano Piras dialoga quindi con Giuseppe Corongiu, autore di “Gherras” (Janus), raccolta di racconti in lingua sarda in cui la guerra viene declinata in diversi contesti, dalla famiglia ai popoli fino alla guerra interiore. Conclude la giornata l’intervento di Diego Corraine (Papiros) “In sardu tenimus sas paraulas” che ha per tema il sardo tra conservazione e innovazione.

