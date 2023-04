Il patrimonio boschivo dà lavoro a quattro operai 

Recupero e valorizzazione del patrimonio boschivo del paese: sono gli obiettivi del progetto ambientale approvato dal Comune di Barrali che metterà a disposizione circa 76mila euro per interventi in tre diverse aree: Sa Rocca Silliu, Bia Sant’Andrea e il parco de Is Pipius.

Il 70 per cento delle risorse sarà speso per la manodopera. Prevista l’assunzione per sei mesi di quattro disoccupati del paese (un operaio specializzato e quattro operai comuni) che lavoreranno dal lunedì al venerdì per cinque ore giornaliere.

Il progetto è inserito nell’ambito del programma finanziato dalla Regione con 4 milioni di euro e destinato ai Comuni che hanno subito una forte diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Tra gli interventi programmati, ci sono il ripristino delle aree verdi attraverso la manutenzione e la cura del bosco (rimozione delle specie vegetali infestanti, spalcatura delle ceppaie, eliminazione di arbusti eccedenti, potatura degli alberi e abbattimento di quelli secchi o malati), la pulizia dei sentieri e la sistemazione delle vecchie staccionate.