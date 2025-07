Il patrimonio boschivo cresce 

A Paulilatino la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha approvato il progetto esecutivo per ampliare il patrimonio boschivo, il polmone verde indispensabile per migliorare la qualità della vita. Dalla Regione, tempo fa, sono stati assegnati poco più di 129mila euro. La scelta dell’esecutivo comunale è stata quella di concentrare gli interventi che saranno portati avanti a Paulilatino nelle aree verdi in località Funtana, località Bubbulica, località S’Archinera, oltre alle aree verdi cittadine e altre aree comunali.

«Si prevede l’assunzione a tempo determinato di otto operai generici, per trenta ore settimanali, per 34 settimane organizzati su due turni di lavoro», hanno precisato dalla Giunta. Ora agli uffici spetta il compito di mandare avanti la procedura per avviare il cantiere. La Giunta ha dato a questo proposito alcune indicazioni: la graduatoria avrà validità annuale, la gestione sarà affidata a cooperativa sociale di tipo B e le assunzioni dovranno essere limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun cantiere.

